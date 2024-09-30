СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ (СЯО) и ТАКТИЧЕСКОЕ (ТЯО), как вариант – ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЕ (ОТЯО).

Есть еще, так называемые "малые" (мощностью до 10 кТ) и "сверхмалые" (до 1 кТ) заряды, но их наличие РФ никогда официально не признавало, потому что эти заряды, очевидно, предназначены, в первую очередь, для диверсионных целей ("носимые")

"Малые" и "сверхмалые" ядерные заряды, как правило, также относят к ТЯО, и выделяют в отдельную разновидность ядерных боеприпасов только по мощности взрыва (до 10 кТ).

СЯО обычно начинается где-то от 100 кТ (для сравнения, то, что упало на Хиросиму и Нагасаки, примерно от 10 до 20 кТ) и предназначено для поражения ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ по площади или ХОРОШО ЗАЩИЩЕННЫХ целей в стратегической глубине территории противника (в том числе густонаселенных регионах), или имеющих решающее (стратегическое) значение для уровня его обороноспособности (ключевых военных баз, командных центров, объектов оборонной промышленности, критической инфраструктуры, включая транспортную и энергетическую, политико-административных центров и т.д.) .

Это дальнобойное, преимущественно на уровне межконтенентального, по дальности своей способности "доставить" ядерный боезаряд к цели, оружие. Однако, не всегда, бывает ею снаряжают – авиабомбы, ракеты средней и малой дальности, торпеды и т.д.

Применение этого оружия, очевидно, связано с катастрофически-роковыми последствиями для ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПО ПЛОЩАДИ территорий, причем во всех направлениях от эпицентра подрыва такого рода заряда.

Это делает применение страной, располагающей СЯО, по цели неподалеку от своих границ, даже на сравнительно значительном расстоянии – маловероятным.

То есть СЯО есть смысл применять тогда, когда цель, которую нужно поразить, расположена далеко (желательно на СТРАТЕГИЧЕСКОМ расстоянии, минимум – в 1000 км от вас).

ТЯО – это оружие для использования в ходе ведения боевых действий непосредственно в тактической и оперативно-тактической зонах (включая тыловые районы), для поражения значительных скоплений войск противника, или важных, с точки зрения ведения боевых действий, целей и объектов.

В отличие от СЯО, оно обычно менее мощное, примерно до 100 кТ (и соответственно, имеет меньшие по уровню интенсивности и объему воздействия поражающие свойства, однако их физический характер – такой же, как и у СЯО, хотя может МОДЕЛИРОВАТЬСЯ конструкцией самого "спецзаряда").

ТЯО нуждается в наиболее совершенных и современных системах наведения, ведь предназначено для применения в НЕПОСРЕДНЕМ БЛИЗКОСТИ от своих войск.

По методу доставки и применения ТЯО бывает:

- артиллерийской (в виде артснарядов).

- авиационной (снаряжается в виде авиабомб).

- ракетной (тактические и оперативно-тактические ракеты класса "земля – земля").

- зенитной и воздушной (класса "земля – воздух" и "воздух – воздух").

- ПРО (бч противоракет).

- инженерной (в виде мин и фугасов).

- морской (в виде бч торпед, ракет морского базирования, якорных и донных морских мин).

Итак, зная все это, давайте попытаемся определить вероятность применения пуйлом, как сейчас говорят, "ядерки" по территории Украины.

Здесь, лучше всего сопоставить три параметра:

- условия применения,

- возможные результаты,

– последствия для самого Кремля.

1. СЯО.

– Возможно, но сложно с технической и технологической точек зрения. Наземный или морской старт "тяжелой" ракеты – нужно перенастроить саму ракету, копаться в системах ее наведения, пристраивать траекторию полета, летящую "через космос" ну и т.д. Она ведь, условно говоря, предназначена для Вашингтона и Лондона, а не для Фастова или Бердичева.

Авиационный заряд категории СЯО на борту самолета будет обнаружен еще до выхода его на рубеж пуска (подозреваю, что еще до загрузки его на борт, на одной из российских авиабаз, которые, очевидно, все находятся под круглосуточным наблюдением, причем, не столько Украины, сколько "других государств").

Поэтому, наиболее вероятный вариант применения СЯЗ – удар крылатой ракетой с подводной лодки. Или, если примут решение – попробуют с самолета дальней или стратегической авиации запустить.

- Если украинское ПВО пропустит, то враг сможет поразить (конечно, в той или иной степени), достаточно значительный РЕГИОН Украины (где-то 2-3 области) с большим по площади РАЙОНОМ сплошного уничтожения.

- Последствия, не только для Украины, но и для самого Кремля, будут также катастрофическими. Кроме того, что значительную долю этих "последствий" понесет непосредственно на сами болота, также Миру, очевидно, мягко говоря, "не понравится" не столько гибель части нашего населения, масштабные разрушения и т.п., сколько "атомное" загрязнение значительной части – от 30% – наиболее плодородных земель этой планеты.

2. ТЯО.

- Здесь, очевидно, вероятность и вариативность применения больше, чем в случае с СЯЗ. В том числе, через 2 фактора – ограниченную мощность (и соответственно, объем и размер возможных последствий), и техническо-технологическую вариативность. Ведь в этом случае возможно банальным арт-снарядом, а возможно какого-нибудь фанатичного "с ядерным рюкзаком" послать во Львов или Киев. Более того, в таком случае цель и место подрыва тактического спецзаряда можно выбирать в достаточно широком спектре.

– Результат, вероятно, будет для нас тоже тяжелым. Конечно, не в масштабе целого РЕГИОНА, но "по месту" это, кроме того, что опять-таки погибнет значительное количество наших людей, может быть уничтожено что-то очень для нас важное, или даже символическое.

- Ну а последствия, для самого кремля будут не просто тяжелыми, а "очень тяжелыми". Прогнозирую, в таком случае даже более жесткую изоляцию, чем в Северной Корее. Закончится, это очень быстро введением на территорию России "стабилизационного контингента" международных военных сил (в том числе, китайских). А строительство, так называемого "Глобального Юга" дальше продолжится уже БЕЗ России, как централизованного и самостоятельного государства.

Подытожим.

В целом вероятность применения кремлем ядерного оружия по Украине существует. Для того чтобы она подскочила к стоотстоковой, должны быть соблюдены несколько ключевых условий.

- Руководство в кремле должно съехать с котушек уже в конце концов и перестать учитывать какие-либо последствия принятия такого решения, как для себя лично, так и для возглавляемой им страны.

- Техническое состояние, а также боеспособность российских сил и средств, "штатно" имеющих право и возможность применять ядерное оружие того или иного типа или класса, должны отвечать требованиям РЕАЛЬНОГО выполнения алгоритма его применения.

- В ближайшем и дальнем окружении этого мудила не найдется, ни одного адекватного человека, причастного к выполнению этого алгоритма и способного сорвать его исполнение.

А главная причина, по которой вероятность применения кремлем ядерного оружия по Украине имела – потому что это, НИКАКИМ ЧИНОМ не приблизит его к победе в войне.

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