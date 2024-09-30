У рф є цілий ряд засобів ураження, які можливо віднести до категорії "ядерна зброя". Однак уся вона за своїм масштабом застосування умовно поділяється на дві великі категорії

СТРАТЕГІЧНА ядерна зброя (СЯЗ) і ТАКТИЧНА (ТЯЗ), як варіант – ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА (ОТЯЗ).

Є ще так звані "малі" (потужністю до 10 кТ) та "надмалі" (до 1 кТ) заряди, але їхню наявність рф ніколи офіційно не визнавала через те, що ці заряди, очевидно, призначені, в першу чергу, для диверсійних цілей ("носимі").

"Малі" та "надмалі" ядерні заряди зазвичай також відносять до ТЯЗ й виокремлюють в окремий різновид ядерних боєприпасів лише за потужністю вибуху (до 10 кТ).

СЯЗ зазвичай починається десь з 100 кТ (для порівняння, те, що впало на Хіросіму та Нагасакі, приблизно від 10 до 20 кТ) і призначена для ураження ЗНАЧНИХ за площею чи ДОБРЕ ЗАХИЩЕНИХ цілей у стратегічній глибині території противника (зокрема у густонаселених регіонах) або таких, які мають вирішальне (стратегічне) значення для рівня його обороноздатності (ключових військових баз, командних центрів, об'єктів оборонної промисловості, критичної інфраструктури, включно з транспортною та енергетичною, політико-адміністративних центрів тощо).

Це ДАЛЬНОБІЙНА, переважно на рівні МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЇ, за дальністю своєї здібності "доставити" ядерний боєзаряд до цілі, зброя. Однак не завжди, буває, нею споряджають авіабомби, ракети середньої та малої дальності, торпеди тощо.

Застосування цієї зброї, очевидно, пов'язано із катастрофічно-фатальними наслідками для ЗНАЧНИХ ЗА ПЛОЩЕЮ територій, причому у ВСІХ напрямках від епіцентру підриву такого роду заряду.

Це робить застосування країною, яка має у своєму розпорядженні СЯЗ, по цілі неподалік від своїх кордонів, навіть на порівняно значній відстані – малоймовірним.

Тобто СЯЗ є сенс застосовувати тоді, коли ціль, яку потрібно уразити, розташована далеко (бажано на СТРАТЕГІЧНІЙ відстані, мінімум – у 1000 км від вас).

ТЯЗ – це зброя для використання під час ведення бойових дій безпосередньо в тактичній та оперативно-тактичній зонах (включно з тиловими районами) для ураження значних скупчень військ противника або важливих з погляду ведення бойових дій цілей та об'єктів.

На відміну від СЯЗ, вона зазвичай менш потужна, приблизно до 100 кТ (й відповідно, має менші за рівнем інтенсивності та обсягом впливу уражаючі властивості, однак їхній фізичний характер – такий самий, як і у СЯЗ, хоча може МОДЕЛЮВАТИСЯ конструкцією самого "спецзаряду").

ТЯЗ потребує найбільш досконалих та сучасних систем наведення, адже призначена для застосування у БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗЬКОСТІ від своїх військ.

За методом доставлення та застосування ТЯЗ буває:

- Артилерійською (у вигляді артснарядів).

- Авіаційною (споряджається у вигляді авіабомб).

- Ракетною (тактичні та оперативно-тактичні ракети класу "земля – земля").

- Зенітною та повітряною (класу "земля – повітря" та "повітря – повітря").

- ПРО (бч протиракет).

- Інженерною (у вигляді мін та фугасів).

- Морською (у вигляді бч торпед, ракет морського базування, якорних та донних морських мін).

Отже, знаючи все це, спробуймо визначити ймовірність затосування пуйлом, як зараз кажуть, "ядерки" по території України.

Тут краще за все зіставити три параметри:

- умови застосування,

- можливі результати,

- наслідки для самого кремля.

1. СЯЗ.

- Можливо, але складно з технічної та технологічної точок зору. Наземний чи морський старт "важкої" ракети – потрібно переналаштувати саму ракету, копирсатися в системах її наведення, прилаштовувати траєкторію польоту, яка летить "через космос" тощо. Адже вона, умовно кажучи, призначена для Вашингтона та Лондона, а не для Фастова чи Бердичева.

Авіаційний заряд категорії СЯЗ на борту літака буде виявлений ще ДО виходу його на рубіж пуску (підозрюю, що ще до завантаження його на борт на одній з російських авіабаз, які, очевидно, ВСІ перебувають під цілодобовим НАГЛЯДОМ, причому не стільки України, скільки "інших держав").

Тому найімовірніший варіант застосування СЯЗ – удар крилатою ракетою з підводного човна. Або, якщо ухвалять рішення, таки спробують з літака дальньої або стратегічної авіації запустити.

- Якщо українська ППО пропустить, то ворог зможе уразити (звісно, тою чи іншою мірою) досить значний РЕГІОН України (десь дві-три області) із великим за площею РАЙОНОМ суцільного знищення.

- Наслідки не тільки для України, а й для самого кремля будуть також КАТАСТРОФІЧНИМИ. Окрім того, що значну частку цих "наслідків" понесе безпосередньо на самі болота, також Світу, очевидно, м'яко кажучи, "не сподобається" не стільки загибель частини нашого населення, масштабні руйнування тощо, скільки "атомне забруднення" значної частини – від 30% – найбільш плідних земель цієї планети.

2. ТЯЗ.

- Тут, очевидно, ймовірність та варіативність застосування більші, ніж у випадку з СЯЗ. Зокрема через два фактори – обмежену потужність (і відповідно, обсяг та розмір можливих наслідків) та технічно-технологічну варіативність. Адже у цьому випадку можливо банальним артснарядом, а можливо якогось фанатичного "с ядерным рюкзаком" послати до Львова чи Києва. Щобільше, у такому випадку ціль та місце підриву тактичного спецзаряду можна обирати у досить широкому спектрі.

- Результат, імовірно, буде для нас також важким. Звісно, не в масштабі цілого РЕГІОНУ, але "за місцем" це, окрім того, що, знову-таки, загине значна кількість наших людей, може бути знищене щось дуже для нас важливе або навіть символічне.

- Ну а наслідки для самого кремля будуть не просто важкими, а "дуже важкими". Прогнозую в такому разі навіть ще більш жорстку ізоляцію, ніж у Північній Кореї. Закінчиться це дуже швидко введенням на територію рф "стабілізаційного контингенту" міжнародних військових сил (зокрема китайських). А будівництво так званого "Глобального Півдня" далі продовжиться вже БЕЗ рф як централізованої й самостійної держави.

Підсумуємо.

Загалом імовірність застосування кремлем ядерної зброї по Україні існує. Для того, аби вона підскочила до стовідсоткової, повинні бути дотримані декілька ключових умов.

- Керівництво у кремлі має з'їхати з котушок вже кінець кінцем й перестати зважати на будь-які наслідки ухвалення такого рішення як для себе особисто, так і для очолюваної ним країни.

- Технічний стан, а також боєздатність російських сил і засобів, які "штатно" мають право та можливість застосовувати ядерну зброю того чи іншого типу або класу, мають відповідати вимогам РЕАЛЬНОГО виконання алгоритму її застосування.

- У найближчому та найдальшому оточенні цього мудила не знайдеться жодної адекватної людини, причетної до виконання цього алгоритму й здатної зірвати його виконання.

А головна причина, з якої ймовірність застосування кремлем ядерної зброї по Україні мала, – бо це ЖОДНИМ ЧИНОМ не наблизить його до перемоги у війні.

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