консультант по вопросам России и Евразии в Chatham House

Высшее руководство Минобороны России лихорадит с апреля, когда отстранили Шойгу. 10 человек потеряли должности, 8 из них арестованы

Чиновники обвиняются в незаконной деятельности, связанной с ведением министерских дел в личных целях или в получении взяток в рамках процесса оборонных контрактов.

Это типы обвинений, которые могут быть выдвинуты любому высокопоставленному военному чиновнику, связанному с бизнесом, поэтому выделение отдельных лиц должно происходить по причинам, выходящим за рамки их предполагаемой вины за эти конкретные преступления.

Во-первых, Путин недоволен работой Минобороны во время войны с Украиной. Это требует наказания.

Во-вторых, вместо того чтобы просто заменить Шойгу на самом верху, явно продолжаются попытки заменить всю его команду.

Чистка началась с бывшего замминистра Тимура Иванова и закончилась – по крайней мере, пока – с бывшим замминистра Поповым. Оба работали с Шойгу до его назначения министром обороны, первый с 2012 года, а второй с 1996 года.

В-третьих, устранение и арест высших должностных лиц обороны направлено на помощь гражданам и военным выпустить пар после разочарования на поле боя и неудач в войне России против Украины. Таким образом, чистка является формой популизма, когда арестованные чиновники выступают козлами отпущения.

И, в-четвертых, чистка преследует цель внушить страх и поддерживать относительную эффективность системы без настоящих беспристрастных органов, обеспечивающих соблюдение правил (например, суды), и отсутствия надзора, который обеспечивает реальная публичная политическая конкуренция.

Как общий подход здесь нет ничего действительно нового. У Кремля есть опыт удержания групп или корпораций под контролем путем замены их лидеров и старших членов.

Особенно это произошло после возвращения Владимира Путина на пост президента в 2012 году – и особенно после аннексии Крыма, когда зависимость Путина от элит резко снизилась, а их зависимость от него возросла.

Такая дисциплинированность корпораций особенно заметна в вопросах обороны и безопасности, поскольку они самые важные для Кремля для сохранения власти.

Главная цель – обеспечить, чтобы корпорации служили интересам Кремля, а не превращались в личные предприятия своих боссов.

Назначение Андрея Белоусова означает, что в Кремле появился новый министр обороны без собственной команды – и потому он более управляем и не в состоянии формировать корпорацию как собственную вотчину.

Сам Шойгу, однако, вряд ли будет арестован. Он в золотой клетке: он занимает высокий пост секретаря Совета Безопасности, но не имеет возможности вербовать людей из своей бывшей команды или оказывать большое влияние.

Шойгу попал в немилость Кремля, но этого недостаточно, чтобы его арестовать; рассредоточение его команды достаточно нейтрализует его.

Один из ключевых факторов усиления централизованного контроля – желание иметь более прямую власть над использованием колоссальных бюджетных средств, выделенных на военные действия.

Также задействована ФСБ. В Министерстве обороны хотят, чтобы ФСБ понесла часть ответственности за военные неудачи в Украине. Но, естественно, ФСБ не желает разделять вину. Служба регулярно собирает компромат на военных генералов при необходимости давления, и, похоже, такие материалы были использованы в этой чистке, чтобы противостоять министерству.

Путин консолидирует свой контроль над элитой, объединяя прошлые полунезависимые корпорации в единую пирамиду, на которой он сидит.

То, что Кремль сегодня это делает, говорит о том, что он планирует длительную войну и военное противостояние с Западом. Поскольку война продолжается, чистка может продолжаться – это значит, что старшие должностные лица обороны будут оставаться наготове.

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