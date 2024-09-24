Путін починає готуватися до тривалої війни. Що про це свідчить
Посадовців звинувачують у незаконній діяльності, пов’язаній з веденням міністерських справ в особистих цілях або в отриманні хабарів у рамках процесу оборонних контрактів.
Це типи звинувачень, які можуть бути висунуті будь-якому високопоставленому військовому чиновнику, пов’язаному з бізнесом, тому виокремлення окремих осіб має відбуватися з причин, які виходять за рамки їх передбачуваної провини за ці конкретні злочини.
По-перше, Путін незадоволений роботою Міноборони під час війни з Україною. Це вимагає покарання.
По-друге, замість того, щоб просто замінити Шойгу на самому верху, явно тривають спроби замінити всю його команду.
Чистка почалася з колишнього заступника міністра Тимура Іванова і закінчилася – принаймні поки що – з колишнім заступником міністра Поповим. Обидва працювали з Шойгу до його призначення міністром оборони, перший з 2012 року, а другий з 1996 року.
По-третє, усунення та арешт вищих посадових осіб оборони має на меті допомогти громадянам і військовим випустити пару після розчарування на полі бою та невдач у війні Росії проти України. Таким чином, чистка є формою популізму, коли заарештовані чиновники виступають цапами-відбувайлами.
І, по-четверте, чистка має на меті вселити страх і підтримувати відносну ефективність системи без справжніх неупереджених органів, які забезпечують дотримання правил (наприклад, суди), і відсутності нагляду, який забезпечує реальна публічна політична конкуренція.
Як загальний підхід, тут немає нічого дійсно нового. Кремль має досвід утримання груп або "корпорацій" під контролем шляхом заміни їхніх лідерів і старших членів.
Особливо це сталося після повернення Володимира Путіна на посаду президента у 2012 році – і особливо після анексії Криму, коли залежність Путіна від еліт різко зменшилася, а їх залежність від нього зросла.
Така дисциплінованість корпорацій особливо помітна в тих, що стосуються питань оборони та безпеки, оскільки вони найважливіші для Кремля для збереження влади.
Головна мета – забезпечити, щоб корпорації служили інтересам Кремля, а не перетворювалися на особисті підприємства своїх босів.
Призначення Андрія Бєлоусова означає, що в Кремлі з’явився новий міністр оборони без власної команди – і тому він більш керований і не в змозі формувати корпорацію як власну вотчину.
Сам Шойгу, однак, навряд чи буде арештований. Він у золотій клітці: він обіймає високу посаду секретаря Ради Безпеки, але не має можливості вербувати людей зі своєї попередньої команди чи мати великий вплив.
Шойгу потрапив у немилість Кремля, але цього недостатньо, щоб його заарештувати; розосередження його команди достатньо нейтралізує його.
Одним із ключових факторів посилення централізованого контролю є бажання мати більш пряму владу над використанням колосальних бюджетних коштів, виділених на військові дії.
Також задіяна ФСБ. У Міністерстві оборони хочуть, щоб ФСБ понесла частину відповідальності за військові невдачі в Україні. Але, природно, ФСБ не хоче розділяти провину. Служба регулярно збирає компромат на військових генералів у разі потреби тиску, і, схоже, такі матеріали були використані в цій чистці, щоб протистояти міністерству.
Путін консолідує свій контроль над елітою, об’єднуючи минулі напівнезалежні корпорації в єдину піраміду, на якій він сидить.
Те, що Кремль сьогодні це робить, свідчить про те, що він планує тривалу війну і військове протистояння із Заходом. Оскільки війна триває, чистка може тривати – а це означає, що старші посадові особи оборони залишатимуться напоготові.
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