Хочу зафиксировать векторы, где произошли основные, на мой взгляд, изменения. И сконцентрируюсь на сфере услуг и продажах.

Направление №1: интеграция IT-систем

Бизнесы соблюдают западный подход, когда на каждый большой блок функционала создается отдельный продукт. Любое решение разрабатывается, в первую очередь, учитывая интеграции, которые нужно реализовать – телефония, SMS-рассылки, банки, платежные системы, CMS, почтовые службы и т.д. В IT-инфраструктуре появилась слаженность и целостность, так как продукты разворачиваются в соответствии с потребностями. Здесь хочу отметить УТП украинских разработчиков: считаю, что наши продукты значительно расширены, чем это предусмотрено в западных, и их проще интегрировать между собой.

В дальнейшем это направление будет развиваться в сторону еще большей универсальности ПО, когда владелец бизнеса сможет интегрировать IT-решения без усилий со стороны разработчиков.