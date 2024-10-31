Это базовая цифра для понимания, почему вам следует интегрировать ИИ в собственные бизнес-процессы, если хотите оставаться конкурентными. Трудно точно определить, где ИИ будет наиболее эффективным для каждой отдельной компании, однако есть несколько общих аспектов, которые следует учесть уже сейчас, независимо от размера и сферы бизнеса.

Персонализация и улучшение клиентского опыта. ИИ — ваш ключ к пониманию не просто портрета или сегмента аудитории, а каждого конкретного клиента. Алгоритмы позволяют выявить малейшие детали, по которым отдельный пользователь принимает свои решения. От таргета, эмейл-рассылок и push-уведомлений до чат-ботов и кастомных систем рекомендаций, персонализация – эффективный путь к построению долгосрочных отношений, увеличению продаж и улучшению клиентского опыта.