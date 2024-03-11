По поводу рассказов Орбана, что ему говорил Трамп на встрече, что он не даст Украине ни копейки. Это мне напомнило старый одесский анекдот.

Разговаривают два друга. "Вот все говорят: "Карузо! Корузо!" А я послушал – так ничего особенного" – "Вы слышали Карузо?!" – "Нет. Мне Рабинович напел".

Во-первых, мы не знаем, как на такие охотничьи байки отреагирует сам Трамп. Он, конечно, на словах "уважает Орбана", как он говорит, но точно не давал никому права говорить от его имени. У Трампа есть авторитарные замашки, это значит, что в стае он главный. Это с одной стороны его слабое место, а с другой означает, что в соревновании "кто здесь самый крутой" он не будет терпеть конкурентов.

Поэтому когда он говорит, что готов договариваться даже с Путиным, он не договаривает, что будет, если его Путин не послушает. А там могут быть не очень приятные варианты. О последствиях таких вариантов уже не скажут "Вагнеры", по которым Трамп приказал ударить в Сирии и генерал Солеймани, на которого приземлилась ракета прямо на территории Ирана.

Поэтому задача Украины поставить его и Путина в такое положение, чтобы у Трампа выбора не было. А это можно сделать только своим оружием и ударами по территории сами понимаете кого. Кстати, Трамп лоббист нефтегазового сектора, поэтому уменьшение присутствия россиян на этом рынке ему интересно, потому что миром двигают интересы, а не лозунги.

Если сами не будем двигаться, то, конечно, может быть и такой вариант, о котором говорит Орбан. Запад инвестирует в охотников, а не в жертв. Ибо охотники имеют перспективу. Собственно, Украине помогают без каких-либо бумаг, потому что украинцы показали, что способны быть "охотниками". Надо продолжать. Тогда изменения в Вашингтоне не будут нас касаться.

Во-вторых, если он действительно начнет реализовывать, о чем говорит, то он получит прямо противоположный результат. Европа будет вынуждена становиться более самостоятельной в военном плане. Развивать свой ВПК. А это уменьшение заказов для американского ВПК, как в Европе, так и на внешних рынках. А это не только уменьшение доходов ВПК, лоббистом которого является Трамп, но и уменьшение влияния США по всему миру. То есть концепция Make America Great Again пойдет как-то не туда.



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