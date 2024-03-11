Украине помогают, потому что украинцы показали, что способны быть "охотниками". Надо продолжать. Тогда изменения в Вашингтоне нас не будут касаться

По поводу рассказов Орбана, что ему говорил Трамп на встрече, что он не даст Украине ни копейки. Это мне напомнило старый одесский анекдот.

Разговаривают два друга. "Вот все говорят: "Карузо! Корузо!" А я послушал – так ничего особенного" – "Вы слышали Карузо?!" – "Нет. Мне Рабинович напел".

Во-первых, мы не знаем, как на такие охотничьи байки отреагирует сам Трамп. Он, конечно, на словах "уважает Орбана", как он говорит, но точно не давал никому права говорить от его имени. У Трампа есть авторитарные замашки, это значит, что в стае он главный. Это с одной стороны его слабое место, а с другой означает, что в соревновании "кто здесь самый крутой" он не будет терпеть конкурентов.

Поэтому когда он говорит, что готов договариваться даже с Путиным, он не договаривает, что будет, если его Путин не послушает. А там могут быть не очень приятные варианты. О последствиях таких вариантов уже не скажут "Вагнеры", по которым Трамп приказал ударить в Сирии и генерал Солеймани, на которого приземлилась ракета прямо на территории Ирана.

Поэтому задача Украины поставить его и Путина в такое положение, чтобы у Трампа выбора не было. А это можно сделать только своим оружием и ударами по территории сами понимаете кого. Кстати, Трамп лоббист нефтегазового сектора, поэтому уменьшение присутствия россиян на этом рынке ему интересно, потому что миром двигают интересы, а не лозунги.

Если сами не будем двигаться, то, конечно, может быть и такой вариант, о котором говорит Орбан. Запад инвестирует в охотников, а не в жертв. Ибо охотники имеют перспективу. Собственно, Украине помогают без каких-либо бумаг, потому что украинцы показали, что способны быть "охотниками". Надо продолжать. Тогда изменения в Вашингтоне не будут нас касаться.

Во-вторых, если он действительно начнет реализовывать, о чем говорит, то он получит прямо противоположный результат. Европа будет вынуждена становиться более самостоятельной в военном плане. Развивать свой ВПК. А это уменьшение заказов для американского ВПК, как в Европе, так и на внешних рынках. А это не только уменьшение доходов ВПК, лоббистом которого является Трамп, но и уменьшение влияния США по всему миру. То есть концепция Make America Great Again пойдет как-то не туда.







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