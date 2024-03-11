Україні допомагають, тому що українці показали, що здатні бути "мисливцями". Треба продовжувати. Тоді зміни у Вашингтоні нас не обходитимуть

З приводу розповідей Орбана, що йому казав Трамп на зустрічі, що він не дасть Україні ні копійки. Це мені нагадало старий одеський анекдот.

Розмовляють двоє друзів. "Ось усі кажуть: "Карузо! Карузо!" А я послухав – так нічого особливого" – "Ви чули Карузо?!" – "Ні. Мені Рабинович наспівав".

По-перше, ми не знаємо, як на такі мисливські байки відреагує сам Трамп. Він, звісно, на словах "поважає Орбана", як він говорить, але точно не давав нікому права говорити від його імені. У Трампа є авторитарні замашки, це означає, що у зграї він головний. Це, з одного боку, його слабке місце, а з іншого означає, що у змаганні "хто тут найкрутіший" він не терпітиме конкурентів.

Тому, коли він говорить, що готовий домовлятися навіть з Путіним, він не договорює, що буде, якщо його Путін не послухає. А там можуть бути не дуже приємні варіанти. Про наслідки таких варіантів вже не скажуть "вагнери", по яких Трамп дав наказ вдарити у Сирії, та генерал Солеймані, на якого приземлилася ракета прямо на території Ірану.

Тому завдання України – поставити його та Путіна у таке становище, щоб у Трампа вибору не було. А це можливо зробити тільки власною зброєю та ударами по території самі розумієте кого. До речі, Трамп – лобіст нафтогазового сектора, тому зменшення присутності росіян на цьому ринку йому цікаво, бо світом рухають інтереси, а не гасла.

Якщо самі не будемо рухатися, то, звісно, може бути і такий варіант, про який говорить Орбан. Захід інвестує у мисливців, а не у жертв. Бо мисливці мають перспективу. Власне, Україні допомагають без будь-яких паперів, тому що українці показали, що здатні бути "мисливцями". Треба продовжувати. Тоді зміни у Вашингтоні нас не обходитимуть.

По-друге, якщо він дійсно почне реалізовувати, про що говорить, то він отримає прямо протилежний результат. Європа буде змушена ставати більш самостійною у військовому плані. Розвивати свій ВПК. А це зменшення замовлень для американського ВПК як у Європі, так і на зовнішніх ринках. А це не тільки зменшення прибутків ВПК, лобістом якого є Трамп, а й зменшення впливу США в усьому світі. Тобто концепція "Make America Great Again" піде якось не туди.



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