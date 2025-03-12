В целом сейчас в Украине около 1 млн владельцев оружия, половина из них уже зарегистрирована в ЕРО

На этой неделе мы запустили в приложение "Дия" — "Разрешение на оружие". Теперь среди документов у владельцев оружия отображается непосредственно "Разрешение на оружие", есть возможность заказать выписку из Единого реестра оружия (ЕРО), а также получить push-уведомление, если срок действия разрешения истекает.

В 2022 году мы проводили в Дии опросы о владении оружием. Это был один из самых массовых опросов, в котором приняли участие более 1,7 млн украинцев. Мы увидели интерес людей к этой теме. Так что вместе с Министерством внутренних дел начали цифровизировать сферу.

Еще летом 2023 года МВД создало Единый реестр оружия, в котором содержится как информация о зарегистрированном оружии, так и разрешения на него. Это позволяет запускать онлайн-сервисы, чтобы упростить взаимодействие людей с государством, сделать получение услуг быстрее и удобнее. До этого вся информация о владельцах оружия содержалась только в электронных базах полиции, что не позволяло запуск услуг и затрудняло быстрый доступ к данным.

Всего в Украине около 1 млн владельцев оружия, половина из них уже зарегистрирована в ЕРО. Соответствующие сведения об оружии и разрешениях на него теперь отображаются в Дии, что позволяет всегда иметь нужную информацию в смартфоне. Только за час работы услуги украинцы сгенерировали более 19 000 разрешений на оружие в Дии.

Как работает сервис

Чтобы подтянуть "Разрешение на оружие", необходимо обновить Дию, перейти в раздел "Документы", нажать на плюсик и среди доступных документов выбрать "Разрешение на оружие". Если у вас несколько таких, можете подтянуть все в приложении. Каждое разрешение содержит информацию об оружии, его характеристиках, а также QR-код, который можно отсканировать, чтобы проверить подлинность такого разрешения.

Также в приложении будут отображаться аннулированные разрешения или те, у которых истек срок действия, если информация о них содержится в реестре. Вы же можете либо оставить эти разрешения, либо удалить их из документов.

Кроме того, сразу в Дии можете заказать выписку из ЕРО, для этого не нужно обращаться в автономном режиме или переходить на другие ресурсы. Теперь все работает в несколько кликов в одном приложении – всего 30 секунд на подачу запроса и 24 часа на пользование такой выпиской, а при необходимости ее можно заказать снова.

Также мы добавили в Дию push-уведомления об истечении срока действия разрешения. Да, вы заранее об этом узнаете и сможете обратиться, в частности, в онлайн-сервис МВД — Единое окно гражданина, чтобы его продлить.

Кстати, к цифровизации данных разрешение выглядело бумажной книжечкой, в которую ручкой вносили записи. А для получения разрешения нужно было обращаться в подразделение Нацполиции и собирать целый набор документов — в частности, паспорт, медицинскую справку, справку об изучении материальной части оружия и договор о страховании. Сейчас "Разрешение на оружие" в Дии содержит все характеристики: модель, категорию, серийный номер и т.д.

Какие планы развития услуги

Сейчас мы запустили "Разрешение на оружие" в формате бета-теста, чтобы собрать фидбек пользователей и сделать услугу еще удобнее и быстрее. В общем, планируем развивать сервис и в будущем добавить возможность подавать заявление о получении услуги. Однако этот сервис значительно сложнее в реализации, ведь нужен медицинский вывод потенциального оружейного владельца и другие документы для оформления. Поэтому есть совместные планы с Министерством внутренних дел и будем постепенно их реализовывать.

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