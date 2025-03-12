Загалом зараз в Україні близько 1 млн власників зброї, половина з них — уже зареєстрована в ЄРЗ

Цього тижня ми запустили в застосунку "Дія" — "Дозвіл на зброю". Тепер серед документів у власників зброї відображається безпосередньо "Дозвіл на зброю", є можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ), а також отримати push-сповіщення, якщо термін дії дозволу завершується.

У 2022 році ми проводили в Дії опитування щодо володіння зброєю. Це було одне з наймасовіших опитувань, у якому взяли участь понад 1,7 млн українців. Ми побачили зацікавленість людей цією темою. Тож разом з Міністерством внутрішніх справ почали цифровізувати сферу.

Ще влітку 2023 року МВС створило Єдиний реєстр зброї, у якому міститься як інформація щодо зареєстрованої зброї, так і дозволи на неї. Це дає змогу запускати онлайн-сервіси, щоб спростити взаємодію людей з державою, зробити отримання послуг швидшим та зручнішим. До цього вся інформація стосовно власників зброї містилася лише в електронних базах поліції, що унеможливлювало запуск послуг та ускладнювало швидкий доступ до даних.

Загалом зараз в Україні близько 1 млн власників зброї, половина з них — уже зареєстрована в ЄРЗ. Відповідні відомості про зброю та дозволи на неї тепер відображаються в Дії, що дає змогу мати потрібну інформацію завжди в смартфоні. Лише за першу годину роботи послуги українці згенерували понад 19 000 дозволів на зброю в Дії.

Як працює сервіс

Щоб підтягнути "Дозвіл на зброю", потрібно оновити Дію, перейти в розділ "Документи", натиснути на плюсик і серед доступних документів вибрати "Дозвіл на зброю". Якщо у вас декілька таких, можете підтягнути всі в застосунок. Кожен дозвіл містить інформацію про зброю, її характеристики, а також QR-код, який можна відсканувати, щоб перевірити дійсність такого дозволу.

Також у застосунку відображатимуться анульовані дозволи чи ті, у яких закінчився термін дії, якщо інформація про них міститься в реєстрі. Ви ж можете або залишити ці дозволи, або ж видалити їх з документів.

Окрім цього, одразу в Дії можете замовити витяг з ЄРЗ, для цього не потрібно звертатися офлайн чи переходити на інші ресурси. Тепер усе працює в кілька кліків в одному застосунку — лише 30 секунд на подання запиту і 24 години на користування таким витягом, а за необхідності його можна замовити знову.

Також ми додали в Дію push-сповіщення про закінчення строку дії дозволу. Так, ви завчасно про це знатимете й зможете звернутися, зокрема, до онлайн-сервісу МВС — Єдине вікно громадянина, щоб його продовжити.

До речі, до цифровізації даних дозвіл мав вигляд паперової книжечки, у яку ручкою вносили записи. А для отримання дозволу потрібно було звертатися в підрозділ Нацполіції та збирати цілий набір документів — зокрема, паспорт, медичну довідку, довідку про вивчення матеріальної частини зброї та договір про страхування. Зараз же "Дозвіл на зброю" в Дії містить усі характеристики: модель, категорію, серійний номер тощо.

Які плани щодо розвитку послуги

Зараз ми запустили "Дозвіл на зброю" у форматі бета-тесту, щоб зібрати фідбек користувачів і зробити послугу ще зручнішою та швидшою. Загалом плануємо розвивати сервіс і в майбутньому додати можливість подавати заяву про отримання послуги. Однак цей сервіс значно складніший у реалізації, адже потрібен медичний висновок потенційного власника зброї та інші документи для оформлення. Тож маємо спільні плани з Міністерством внутрішніх справ і поступово їх реалізовуватимемо.

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