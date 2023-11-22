Почему ревизия законов о языке для евроинтеграции неприемлема

Отмечая важность европейской интеграции Украины и поддерживая усилия по скорейшему началу переговоров о членстве Украины в ЕС, мы, представители украинских общественных организаций и движений, считаем необходимым обратить внимание украинской власти на недопустимость осуществления под предлогом евроинтеграции любых действий, направленных на ревизию языкового законодательства и ослабление механизмов защиты государственного языка

Мы убеждены, что Украина выполнила все 7 предпосылок, необходимых для открытия переговоров по членству в ЕС. Считаем неоправданным и надуманным требование Еврокомиссии к Украине дополнительно изменить законодательство о национальных меньшинствах, а также законы о государственном языке, образовании и медиа.

В Украине гарантировались и гарантируются права национальных меньшинств. Принятый в 2022 году новый Закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" основывается на европейских и международных соглашениях, ратифицированных Украиной и которые в соответствии со статьей 9 Конституции также являются неотъемлемой частью национального законодательства. Более того, в сентябре 2023 года Украина внесла в этот закон дополнительные изменения, получившие положительную оценку европейских партнеров.

Мы видим подмену понятий и опасные попытки искусственно противопоставить защиту украинского языка как государственного правам национальных меньшинств, чтобы создать повод для давления на Украину и выдвижения заведомо неприемлемых требований.

За этими попытками стоят силы, координирующие свои деструктивные действия с преступной властью России – путинским режимом, который ведет геноцидную войну против Украины и является экзистенциальным врагом ЕС и наибольшей угрозой всей Европы. Речь идет прежде всего о правительстве Венгрии во главе с Виктором Орбаном, а также ставленнике венгерских властей, еврокомиссаре по вопросам соседства и расширения Оливере Варгеи, способствующем стремлениям Москвы и Будапешта помешать интеграции Украины в ЕС.

Очевидно, что деструктивную роль сыграли и предвзятые выводы Венецианской комиссии, в которых этот когда-то авторитетный орган вышел далеко за рамки предмета рассмотрения – закона о национальных меньшинствах – и одобрил оторванные от реальности откровенно абсурдные рекомендации по изменениям в законах о языке, об образовании и о медиа.

К сожалению, украинским переговорщикам не удалось убедить в нелогичности и неприемлемости этих рекомендаций не только Венецианскую комиссию, но и Европейскую комиссию, которая на эти рекомендации ссылается.

Мы понимаем необходимость согласования украинского законодательства с ценностями и правом ЕС и поддерживаем необходимые законодательные изменения. Однако все требования ЕС к Украине и оценки прогресса в их выполнении должны основываться на реальных фактах, а не на навязываемых из Москвы или Будапешта инсинуациях.

Выполнение Украиной любых требований, основанных на таких инсинуациях, – это путь в никуда, угрожающий основам конституционного строя, национального единства и безопасности Украины.

Мы убеждены, что любые действия украинской власти и любая коммуникация с представителями ЕС должны вестись с учетом таких основополагающих позиций:

1. Ревизия Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" неприемлема. Целью этого закона является защита права каждого гражданина Украины на получение информации и услуг на государственном языке. Вопросы прав национальных меньшинств не являются предметом регулирования закона о языке. Языки национальных меньшинств упоминаются исключительно в тех положениях, которые подчеркивают право на применение этих языков или содержат ссылку на профильный закон о национальных меньшинствах, и никогда – в контексте запретов или ограничений. Поэтому попытки требовать ревизии закона о языке под предлогом защиты языков меньшинств абсурдны и направлены на самом деле против украинского языка как одной из основ национального единства. Конституция Украины и решение Конституционного Суда от 14 июля 2021 года, которое имеет такую же правовую силу, как нормы Конституции, обязывают государство обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины и запрещают сужать сферу его применения. Утверждение украинского языка является неотъемлемой составляющей нашего цивилизационного выбора, курса Украины на европейскую интеграцию и освобождение от влияния "русского мира". Атаки на украинский язык и на закон, защищающий его, вредят как гражданам Украины всех национальностей, так и Европейскому Союзу и выгодны исключительно российским агрессорам.

2. Пора положить конец бесконечным уступкам в вопросах языковых норм образовательного законодательства и четко опровергнуть мифы о притеснениях детей из венгерского или других национальных меньшинств в украинских школах. Украина в последние годы пошла на колоссальные уступки и предусмотрела в Законе "О полном общем среднем образовании" возможность для представителей национальных меньшинств большую часть учебного времени учиться именно на языках этих меньшинств (являющихся языками ЕС). Согласно ст. до 60%. Согласно статье 5 этого закона, обучение в 1-4 классах может почти полностью происходить на языке меньшинства, в 5 классе украинский язык должен составлять 20% годового объема учебного времени, к 9 классу постепенно увеличивается до 40% и только в 10-12 классах возрастает до 60%. Таким образом, совокупно 70% времени учащиеся могут учиться на языке меньшинства и только 30% на украинском. Частные школы вообще могут вести обучение на любом языке. Утверждение, что из-за таких законодательных норм представители, например, венгерского меньшинства, будут плохо владеть венгерским языком, является чепухой. Напротив, проблема заключается в крайне плохом владении этими детьми украинским языком. Попытки уменьшить долю предметов, которые должны преподаваться на украинском языке, направлены не на защиту языка меньшинства, который дети хорошо знают, а на лишение их возможности полноценно овладеть украинским языком, и как следствие – возможности получать высшее образование и делать успешную карьеру в Украине.

3. Так же неприемлема ревизия языковых норм Закона "О медиа", тем более что этот закон тщательно проанализирован и высоко оценен представителями ЕС. Его принятие отдельным пунктом числилось в перечне 7 предпосылок для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и сама Еврокомиссия отметила, что этот пункт Украина успешно выполнила. Закон предоставляет широкие возможности для использования языков ЕС в СМИ, а предусмотренные им механизмы защиты украинского информационного пространства от разрушительных атак России важны для безопасности всех украинских граждан независимо от их этнического происхождения.

4. Национальные сообщества Украины поддерживают скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, как и гражданское общество в целом. Представители организаций национальных меньшинств, за исключением тех, кто находится под отчетливым внешним влиянием (прежде всего Москвы и Будапешта), не разделяют утверждений, что украинские законы нарушают их национальные права. Важно, чтобы представители власти, национальных сообществ, других институтов гражданского общества совместно отстаивали эту позицию в коммуникациях с европейскими партнерами.

Украинская сторона должна четко и аргументированно донести до европейских партнеров вышеуказанные позиции и совместно с представителями ЕС выработать действенные механизмы противодействия давлению со стороны сил, которые в интересах России стремятся разрушить европейское единство изнутри.

Мы убеждены, что честная политика, четкая и последовательная позиция помогут достичь взаимопонимания и приблизят наше европейское будущее.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.