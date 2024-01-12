На этом давайте поговорим о нашей работе. Речь идёт о дипломатах, моих коллегах по аналитическим центрам, журналистах. Можем ли мы сыграть на поле "рациональных тезисов"? Вполне. Приведу несколько примеров:

1. Диалоги о разделе сфер ответственности (или сфер влияния) между Вашингтоном и Пекином будут продолжаться. И, думаю, очевидно, что компромисс скорее найдут два собеседника, чем три. То есть невозврат РФ к статусу глобальной супердержавы выгоден как США, так и КНР. Вопрос раскрыть тезис в области политики, экономики, безопасности. Естественно, взглянув на проблему с обеих сторон — как со стороны Азии, так и Америки. И тут мы имеем преимущество, поскольку на это способны (но часть либо боится, либо не хочет). Такая артикуляция (а не желание предугадать мысли республиканцев или демократов) сделает нас интересными (и, возможно, полезными и нужными) как для одних, так и для других.

2. Рациональность. Россия пугает издержками. Мы почему-то боимся говорить, что поддержка Украины является хорошим стимулом, который уже оживил военно-промышленный комплекс США. То есть создал новые рабочие места, обеспечил заказами (та же компенсация нашим соседям за поставленную сюда старую советскую технику) на несколько лет вперёд. В конце концов, мы совсем не озвучиваем тезисы о том, что провалы "российского оружия" в Украине понижают роль РФ как продавца современного вооружения. Мы не говорим, что в случае локализации тут, в Украине части производств, такие СП, делая пусть не самую передовую, но достаточно современную и качественную технику, будут после войны теснить (и замещать) российский ВПК на мировых рынках. Цинично, но это работает. Это рациональность и разговор уже не об издержках, а о потенциальной выгоде. В таком формате поддержка Украины сегодня уже не благотворительность, а инвестиция.

3. Вопрос "что после России". Кремль играет на старом страхе США перед перспективой "развала супердержавы" и страхе ЕС перед "зоной напряжённости" у границ. Проблема наших западных партнёров (как из ЕС, так и из США) в том, что они не анализировали опции "без России". То есть наработок, сценариев и анализа практически нет. Неизвестность всегда пугает. Можем ли мы достаточно объективно, без "победного" пафоса предоставить своё видение по некоторым темам? Например: что можно сделать в информационной сфере для замены "московского посредничества" в рассказах гражданам государств бывшего СССР друг о друге? Какова будет политика соседства в регионе Восточной Европы? Политика безопасности? В конце концов, как будет изменен баланс сил и влияний государств черноморского бассейна.

4. И, наконец, остаётся место видению функционала Украины в регионе. Проще говоря, "война закончилась и что"? Наши тезисы о членстве в НАТО и ЕС понятны. Но это тезисы о том, что надо "принять" и "помочь развиться" хотя бы до уровня соседей. Проиллюстрирую простым примером ещё с 2019 года. Мы с коллегой Илией Кусой, готовя доклад по санкционным механизмам, проанализировали топ-50 доступных (для развития исходя из стартовой технологической базы) технологий для РФ и Украины и топ-50 товарных позиций российского технологического экспорта. Сами удивились — по большинству позиций может быть ответ на вопрос "что вместо России". Ответ — Украина. Но наши политики активно говорят о пользе санкций. Не артикулируя вторую составляющую. Согласитесь, есть разница между просто "не покупайте у РФ товары" и "закрыв для российских товаров рынок, давайте заменим их украинской продукцией".

Поэтому вопрос тут в формулировках и идеях, которые дают понимание что получат отдельно ЕС и отдельно НАТО от Украины после завершения войны. Кем мы станем, каков будет формат региональной безопасности, будут ли у нас амбиции влиять на соседей. Будут ли у нас для этого ресурсы. И, наконец, что мы будем делать со своей экономикой.

А пока Россия готовит общественное мнение (наших партнёров) к неизбежности и желательности договорняка. Просто наблюдать за этим, думаю, не самая лучшая идея.

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