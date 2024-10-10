Эти цифры идеально вписываются в картину "Украина должна отказаться от территорий в обмен на что-либо"

Российский Левада-центр опубликовал данные об отношении россиян к "конфликту с Украиной". Российская социология – это особый жанр пропаганды, здесь все очевидно. Но стоит зафиксировать эти цифры, чтобы посмотреть, как их будут интерпретировать разные аудитории.

Согласно Леваде, действия российских войск в Украине поддерживают 76% дорогих россиян. Что вполне укладывается в легенду о "20% предателях". То есть номинально ситуация устойчива.

Больше всего поддерживают в Москве – 84%. А также люди 55+ (80%). То есть война больше нравится тем, кто в ней не участвует.

Меньше (63%) одобряют действия россиян в категории 18-24 года. То есть потенциальные срочники. Характерно, что бесспорно поддерживает войну 21% в категории 18-24, а среди 55+ – целых 56%. Российские пенсионеры радостно готовы угробить своих детей и внуков.

Еще один момент – реакция на Курск. В августе был зафиксирован рост числа выступающих за продолжение войны – с 34 до 41% на фоне снижения поддержки переговоров – с 58 до 50%. А в сентябре народ привык, и пошла другая динамика: за продолжение войны – 39%, за переговоры – 54%.

Категорически настаивают на продолжении войны москвичи – 58%. Даже пенсионеры заметно отстают – 43%. Среди 18-24 – 27% за продолжение войны и 64% за переговоры.

Если бы Путин решил прекратить "конфликт" прямо сейчас (сохранив захваченное) – его поддержали бы 72% россиян. Этот показатель медленно растет. Около 30% россиян стабильно готовы закончить войну и вернуть захваченное, 60% – не готовы ничего возвращать.

Что любопытно.

Несмотря на все эпические "победы" российских войск, на захват наших городов и медленное продвижение на ряде участков, по сравнению с маем 2023 г. количество тех, кто считает, что "СВО" принесло больше пользы, чем вреда, снизилось с 38% до 28%.

47% россиян, по данным Левады, считают, что "СВО" нанесла больше вреда, еще 25% затруднились с ответом.

Мнения мужчин разделились, а женщины не одобряют: 20% считают войну полезной, 55% – вредной.

Главная причина, по которой войну оценивают как "вред", – это гибель людей, горе, страдания (52%). Россияне потери пока терпят, но чувствуют их.

Атаки на российские объекты и заход в Курск как ущерб оценивают только 3%.

Что касается "пользы", на первом месте захват территорий (26%). 11% шизофреников радуются, что "остановили расширение НАТО".

Ради мира россияне по-прежнему не готовы идти на уступки (всего 20% согласны) и категорически против возвращения захваченного (21% готовы отдать юг, 16% – Донбасс). Тем не менее 60% готовы немедленно прекратить огонь, а 87% хотят обмена пленными.

В общем, цифры Левады показывают, что замораживание по линии фронта будет воспринято россиянами.

Эти цифры идеально вписываются в картину "Украина должна отказаться от территорий в обмен на что-либо". Выглядит как аргумент Кремля: видите, мы готовы, только Киев упирается.

И западные боевые листки, и россияне синхронно пытаются выдать отказ Украины от территорий как что-то уже свершившееся.

Но при этом в обмен на что, категорически неясно.

Такое трогательное единение в требованиях к Украине уже было – в конце 2021-го – начале 2022-го.

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