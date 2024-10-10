Ці цифри ідеально вписуються в картину "Україна має відмовитися від територій в обмін на щось"

Російський Левада-центр опублікував дані щодо ставлення росіян до "конфлікту з Україною". Російська соціологія – це особливий жанр пропаганди, тут усе очевидно. Але варто зафіксувати ці цифри, щоб подивитися, як їх інтерпретуватимуть різні аудиторії.

Згідно з Левадою, дії російських військ в Україні підтримують 76% дорогих росіян. Що цілком укладається в легенду про "20% зрадників". Тобто номінально ситуація стійка.

Найбільше підтримують у Москві – 84%. А також люди 55+ (80%). Тобто війна найбільше подобається тим, хто в ній не бере участі.

Найменше (63%) схвалюють дії росвійськ у категорії 18-24 роки. Тобто потенційні строковики. Характерно, що безперечно підтримує війну 21% у категорії 18-24, а серед 55+ – аж 56%. Російські пенсіонери радісно готові угробити своїх дітей та онуків.

Ще один момент – реакція на Курськ. У серпні було зафіксовано зростання кількості тих, хто виступає за продовження війни – з 34 до 41% на тлі зниження підтримки переговорів – з 58 до 50%. А у вересні народ звик, і пішла інша динаміка: за продовження війни – 39%, за переговори – 54%.

Категорично наполягають продовжувати війну москвичі – 58%. Навіть пенсіонери помітно відстають – 43%. Серед 18-24 – 27% за продовження війни та 64% за переговори.

Якби Путін вирішив припинити "конфлікт" просто зараз (зберігши захоплене) – його підтримали б 72% росіян. Цей показник повільно зростає. Близько 30% росіян стабільно готові закінчити війну і повернути захоплене, 60% – не готові нічого повертати.

Що цікаво.

Незважаючи на всі епічні "перемоги" російських військ, на захоплення наших міст і повільне просування на низці ділянок, порівняно з травнем 2023 р. кількість тих, хто вважає, що "СВО" принесла більше користі, ніж шкоди, знизилася з 38% до 28%.

47% росіян, за даними Левади, вважають, що "СВО" завдала більше шкоди, ще 25% важко з відповіддю.

Думки чоловіків розділилися, а жінки не схвалюють: 20% вважають війну корисною, 55% – шкідливою.

Головна причина, через яку війну оцінюють як "шкоду", – це загибель людей, горе, страждання (52%). Росіяни втрати поки що терплять, але відчувають їх.

Атаки на російські об'єкти та заходження у Курськ як шкоду оцінюють лише 3%.

Щодо "користі" на першому місці захоплення територій (26%). 11% шизофреніків радіють, що "зупинили розширення НАТО".

Заради миру росіяни, як і раніше, не готові йти на поступки (лише 20% згодні) і категорично проти повернення захопленого (21% готові віддати південь, 16% – Донбас). Проте 60% готові негайно припинити вогонь, а 87% хочуть обміну полоненими.

Загалом цифри Левади показують, що підморозок по лінії фронту буде сприйнятий росіянами.

Ці цифри ідеально вписуються в картину "Україна має відмовитися від територій в обмін на щось". Виглядає як аргумент Кремля: бачите, ми готові, тільки Київ упирається.

І західні бойові листки, і росіяни синхронно намагаються видати відмову України від територій як те, що вже сталося.

Але при цьому в обмін на що, категорично незрозуміло.

Таке зворушливе єднання у вимогах до України вже було – наприкінці 2021-го – на початку 2022-го.

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