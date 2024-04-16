Всего столица Украины состоит из десяти районов, и у каждого есть определенные особенности.

1. Голосеевский район:

• Характер: зеленый, тихий, престижный, с элитными жилыми комплексами и посольствами.

• Цены: $2,500-$4,000 за кв. м.

• Преимущества: близость к центру, экологически чистый район, развитая инфраструктура, большие парки.

• Недостатки: Высокие цены, плотная застройка.

2. Дарницкий район:

• Характер: Частично промышленный, с жилыми массивами, основа которых – дома 9-12 и 26 этажей, доступные цены.

• Цены: $1,200-$1,800 за кв. м.

• Достоинства: Доступные цены, развитая инфраструктура, транспортная доступность, ряд качественных школ по результатам ВНО.

• Недостатки: Не самый престижный район, пробки на дорогах, шум.

3. Деснянский район:

• Характер: Один из самых больших районов, много зеленых зон.

• Цены: $1,000-$1,500 за кв. м.

• Достоинства: Доступные цены, относительно новое жилье.

• Недостатки: Усложненная транспортная доступность, удаленность от центра, стереотип повышенной криминогенности, не отвечающий актуальным данным МВД.

4. Днепровский район:

• Характер: частично промышленный, с жилыми массивами, большинство застройки до 1980-1990 годов, доступные цены.

• Цены: $1,100-$1,700 за кв. м.

• Достоинства: Доступные цены, близость к метро.

• Недостатки: Не самый чистый район, устаревшая инфраструктура.

5. Оболонский район:

• Характер: Современный, набережная, много торговых центров, престижные ЖК.

• Цены: $2,000-$3,500 за кв. м.

• Достоинства: Современное жилье, развитая инфраструктура.

• Недостатки: Высокие цены, плотная застройка, в некоторых местах исключительно из старых 9-этажек.

6. Печерский район:

• Характер: Престижный, бизнес-центры, достопримечательности, элитные ЖК.

• Цены: $3,000-$5,000 за кв. м.

• Достоинства: Центр города, развитая инфраструктура, качественные школы с лучшими результатами ВНО.

• Недостатки: Очень высокие цены, пробки на дорогах

7. Подольский район:

• Характер: Исторический центр, вид на Днепр, новое жилье.

• Цены: $1,800-$3,000 за кв. м.

• Преимущества: Многие архитектурные достопримечательности, новое жилье, большое количество школ и детских садов по сравнению с количеством жителей.

• Недостатки: Не лучшая экология, пробки на дорогах.

8. Святошинский район:

• Характер: Быстро развивающийся, много новых жилых комплексов, доступные цены.

• Цены: $1,300-$1,900 за кв. м.

• Достоинства: Доступные цены, развитая инфраструктура, особенно в новых ЖК.

• Недостатки: частично устаревшая инфраструктура, удаленность от центра.

9. Соломенский район:

• Характер: Промышленный, с жилыми массивами, доступные цены.

• Цены: $1,100-$1,600 за кв. м.

• Достоинства: Доступные цены, транспортная доступность, промышленный потенциал.

• Недостатки: Не самый престижный район, устаревшая инфраструктура.

10. Шевченковский район:

• Характер: Центр города, многие исторические достопримечательности, музеи, театры, элитные ЖК.

• Цены: $3,500-$5,500 за кв. м.

• Достоинства: Центр города, престижные ЖК, хорошие школы.

• Недостатки: Очень высокие цены, транспортные пробки на дорогах.

Выбор района – это всегда компромисс между стоимостью, инфраструктурой, транспортными условиями, наличием школ и т.п. Можно сэкономить в 2-3 раза и купить жилье на Дарнице вместо Печерска. Однако если семье не подойдет местная школа, возможно придется ежедневно возить ребенка в центр, а потом забирать. На это понадобится дополнительно по 2-2,5 часа всей семье ежедневно.

В 2024-2025 годах ожидается рост спроса на качественное жилье в безопасных и удобных для жизни районах Киева. Это делает инвестиции в недвижимость перспективными, ведь цены на такое жилье имеют тенденцию к увеличению. Из-за войны предложение новостроек на рынке ограничено, что может привести к дефициту качественного жилья и, как следствие, к росту цен. Прогнозируется устойчивый рост цен на качественное жилье в перспективных районах Киева.

Конечно, перед покупкой жилья, следует тщательно проанализировать вожделенный район.

• Репутация застройщика: если покупка жилья происходит на первичке, этот фактор сегодня является едва ли не основным. Следует посмотреть, как девелопер выполнял свои обязательства в ковод и после начала полномасштабной войны. Конечно, цены у застройщиков, которые вели тогда и сейчас проводят работы на объектах, могут отличаться в 1,5-2 раза по сравнению с просто продающими квартиры. Но и возможность получить жилье через 1-3 года с вероятностью 99% выглядит лучшим вариантом, чем 40% шанс дождаться квартиру через десятки лет.

• Безопасность: выяснить уровень преступности, наличие патрулирования и охранных систем, удаленность от потенциально опасных зон.

• Инфраструктура: оценить доступность магазинов, школ, детских садов, медицинских учреждений, аптек, парков, зон отдыха.

• Транспортная доступность: Проверить, какие варианты общественного транспорта, насколько удобно добираться в центр города и другие важные для вас места.

• Экологическая ситуация: Обратите внимание на наличие промышленных зон, загрязнение воздуха и воды, шум.

• Социальная среда: Просмотреть, какие люди проживают в районе, будет ли вам комфортно жить среди них.

• Планы развития: узнать, планируется ли в районе строительство новых объектов, которые могут повлиять на его комфортность и цены на недвижимость.

Также не стоит покупать жилье, не изучив район лично. Не нужно торопиться с решением. Это не значит, что нужно думать месяцы и годы. Но стоит уделить выбору хотя бы несколько недель и тщательно взвесить все плюсы и минусы перед покупкой квартиры.

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