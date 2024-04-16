Всього столиця України складається з десяти районів, і кожен має певні особливості.

1. Голосіївський район:

• Характер: Зелений, тихий, престижний, з елітними житловими комплексами та посольствами.

• Ціни: $2,500-$4,000 за кв. м.

• Переваги: Близькість до центру, екологічно чистий район, розвинена інфраструктура, великі парки.

• Недоліки: Високі ціни, щільна забудова.

2. Дарницький район:

• Характер: Частково промисловий, з житловими масивами, основа яких – будинки 9-12 і 26 поверхів, доступні ціни.

• Ціни: $1,200-$1,800 за кв. м.

• Переваги: Доступні ціни, розвинена інфраструктура, транспортна доступність, низка якісних шкіл за результатами ЗНО.

• Недоліки: Не найпрестижніший район, затори на дорогах, шум.

3. Деснянський район:

• Характер: Один з найбільших районів, багато зелених зон.

• Ціни: $1,000-$1,500 за кв. м.

• Переваги: Доступні ціни, відносно нове житло.

• Недоліки: Ускладнена транспортна доступність, віддаленість від центру, стереотип підвищеної криміногенності, що не відповідає актуальним даним МВС.

4. Дніпровський район:

• Характер: Частково промисловий, з житловими масивами, більшість забудови до 1980-1990 років, доступні ціни.

• Ціни: $1,100-$1,700 за кв. м.

• Переваги: Доступні ціни, близькість до метро.

• Недоліки: Не найчистіший район, застаріла інфраструктура.

5. Оболонський район:

• Характер: Сучасний, набережна, багато торгових центрів, престижні ЖК.

• Ціни: $2,000-$3,500 за кв. м.

• Переваги: Сучасне житло, розвинена інфраструктура.

• Недоліки: Високі ціни, щільна забудова, в деяких місцях виключно зі старих 9-поверхівок.

6. Печерський район:

• Характер: Престижний, бізнес-центри, історичні пам'ятки, елітні ЖК.

• Ціни: $3,000-$5,000 за кв. м.

• Переваги: Центр міста, розвинена інфраструктура, якісні школи з найкращими результатами ЗНО.

• Недоліки: Дуже високі ціни, затори на дорогах

7. Подільський район:

• Характер: Історичний центр, вид на Дніпро, нове житло.

• Ціни: $1,800-$3,000 за кв. м.

• Переваги: Багато архітектурних пам'яток, нове житло, велика кількість шкіл і дитячих садків у порівнянні з кількістю жителів.

• Недоліки: Не найкраща екологія, затори на дорогах.

8. Святошинський район:

• Характер: Швидко розвивається, багато нових житлових комплексів, доступні ціни.

• Ціни: $1,300-$1,900 за кв. м.

• Переваги: Доступні ціни, розвинена інфраструктура, особливо в нових ЖК.

• Недоліки: Частково застаріла інфраструктура, віддаленість від центру.

9. Солом'янський район:

• Характер: Промисловий, з житловими масивами, доступні ціни.

• Ціни: $1,100-$1,600 за кв. м.

• Переваги: Доступні ціни, транспортна доступність, промисловий потенціал.

• Недоліки: Не найпрестижніший район, застаріла інфраструктура.

10. Шевченківський район:

• Характер: Центр міста, багато історичних пам'яток, музеїв, театрів, елітні ЖК.

• Ціни: $3,500-$5,500 за кв. м.

• Переваги: Центр міста, престижні ЖК, хороші школи.

• Недоліки: Дуже високі ціни, транспортні затори на дорогах.

Вибір району – це завжди компроміс між вартістю, інфраструктурою, транспортними умовами, наявністю шкіл тощо. Можна зекономити удвічі-тричі та купити житло на Дарниці замість Печерська. Однак якщо родині не підійде місцева школа, можливо, доведеться щодня возити дитину в центр, а потім забирати. На це знадобиться додатково 2-2,5 години часу всієї родини щодня.

У 2024-2025 роках очікується зростання попиту на якісне житло в безпечних і зручних для життя районах Києва. Це робить інвестиції в нерухомість перспективними, адже ціни на таке житло мають тенденцію до збільшення. Через війну пропозиція новобудов на ринку обмежена, що може призвести до дефіциту якісного житла та, як наслідок, до зростання цін. Прогнозується стабільне зростання цін на якісне житло в перспективних районах Києва.

Звичайно, перед покупкою житла, варто ретельно проаналізувати омріяний район.

• Репутація забудовника: якщо покупка житла відбувається на первинці, цей фактор сьогодні є чи не основним. Варто подивитися, як девелопер виконував свої зобов’язання в під час ковіду та після початку повномасштабної війни. Звичайно, ціни в забудовників, які вели тоді й зараз проводять роботи на об’єктах, можуть відрізнятися в 1,5-2 рази порівняно з тими, що просто продають квартири. Але й можливість отримати житло через 1-3 роки з імовірністю 99% виглядає кращим варіантом, ніж 40-%й шанс дочекатися квартири через десятки років.

• Безпека: З'ясувати рівень злочинності, наявність патрулювання й охоронних систем, віддаленість від потенційно небезпечних зон.

• Інфраструктура: Оцінити доступність магазинів, шкіл, дитячих садків, медичних закладів, аптек, парків, зон відпочинку.

• Транспортна доступність: Перевірити, які є варіанти громадського транспорту, наскільки зручно добиратися до центру міста й інших важливих для вас місць.

• Екологічна ситуація: Звернути увагу на наявність промислових зон, забруднення повітря та води, шум.

• Соціальне середовище: Подивитися, які люди проживають у районі, чи буде вам комфортно жити серед них.

• Плани розвитку: Дізнатися, чи планується в районі будівництво нових об'єктів, які можуть вплинути на його комфортність і ціни на нерухомість.

Також не варто купувати житло, не дослідивши район особисто. Не треба квапитися з рішенням. Це не означає, що необхідно думати місяці й роки. Та варто приділити вибору хоча б декілька тижнів, і ретельно зважити всі плюси й мінуси перед покупкою квартири.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net