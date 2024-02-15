До войны формат гибких офисов признавали преимущественно в IT и креативных индустриях и "дерзкие финансисты" (т.е. fintech)

"Сухой остаток" от 2023

Главный тренд – уважение к безопасности. Надеюсь, все игроки рынка это поняли и позаботились об организации собственных укрытий или обустройстве совместных с лендлордами.

Другая тенденция – это all-in-one предложения. Резидентов офисов все больше интересуют не отдельные решения, а полноценные экосистемы, включающие в себя смежные продукты и сервисы для полного спектра.

Что касается гибкости – будет глупо называть ее трендом. По-моему, это уже давно абсолютный мастхев для любого адекватного бизнеса.



Новое предложение с уважением к безопасности и запросу арендаторов

К концу года мы в Creative States вышли на рынок с двумя новыми продуктами.

Во-первых, запустили пятую локацию в Киеве – третий "штат" на Арсенале (прим. Creative State of Arsenal 3) – чувствую наш новый "магнит". Его реализовали в новом для нас формате: поскольку эта локация семейного типа и предполагает визиты детей вместе с их родителями-резидентами, в Creative State of Arsenal 3 будет доступен сервис профессиональных нянь и воспитателей, которые будут заниматься с детьми.

Это все, конечно, с большим акцентом на безопасность. Здание имеет сверхтолстые стены в полтора метра в ширину, к тому же, благодаря специфике архитектуры, один из этажей третьего Арсенала находится полностью в подземелье и служит укрытием на случай воздушной тревоги.

Второе, что мы запустили в 2023 – это своя кухня, CS Kitchen. Она доступна на всех локациях Creative States в Киеве и готовится к запуску в Днепре. Скажу честно, я долго к этому уходил. Мой "стартап" на базе Creative States, который мы вместе с командой реализовали, не изменив нашим основным принципам: сервису, стандартам и современной эстетике.

Резидентам не нужно думать, где питаться, приносить еду из дома или искать предложения в заведениях рядом. Собственная кухня стала логичным ответом на запрос резидентов сети. Это, собственно, тенденция, о которой я говорил выше – all-in-one предложения.



"Портрет" украинского резидента

Зависит конечно от масштаба компании-резидента и ее запроса. У нас на каждой из локаций есть более крупные компании – якорные – которым обычно интересны большие площади под офисы и долгосрочные контракты. Есть меньше, есть фрилансеры, которые так же пользуются всеми продуктами и форматами. Всем сегодня нужно свое место, куда можно приехать поработать, отдохнуть, провести встречу или просто почитать или поесть.

До войны формат гибких офисов признавали преимущественно в IT и креативных индустриях и "дерзкие финансисты" (т.е. fintech). Сейчас, кроме указанных арендаторов, у нас и FMCG, и медиа, и дипломатические миссии, HR, агро, маркетинг, НГО, логистика, банки, ритейл. Мы не ограничиваем наши локации по аудитории.



Наша задача сегодня – создать условия, чтобы всем было комфортно делать что угодно в пределах одной локации и одного коммьюнити. Чтобы каждый мог выбрать свое место силы.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net