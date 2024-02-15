До війни формат гнучких офісів визнавали переважно в IT і креативних індустріях, а також "зухвалі фінансисти" (тобто fintech). Зараз у нас і FMCG, і агро

"Сухий залишок" від 2023

Головний тренд – повага до безпеки. Сподіваюся, всі гравці ринку це зрозуміли й подбали про організацію власних укриттів чи облаштування спільних разом з лендлордами.

Інша тенденція – це all-in-one пропозиції. Резидентів офісів усе більше цікавлять не окремі рішення, а повноцінні екосистеми, що мають у собі суміжні продукти та сервіси для "повного спектра".

Щодо гнучкості – буде безглуздо називати її трендом. Як на мене, це вже давно абсолютний мастхев для будь-якого адекватного бізнесу.



Нова пропозиція з повагою до безпеки та запиту орендарів

Наприкінці року ми в Creative States вийшли на ринок з двома новими продуктами.

По-перше, запустили п’яту локацію в Києві – третій "штат" на Арсеналі (прим. Creative State of Arsenal 3) – відчуваю, це наш новий "магніт". Його реалізували в новому для нас форматі: оскільки ця локація сімейного типу і передбачає візити дітей разом з їхніми батьками-резидентами, в Creative State of Arsenal 3 буде доступний сервіс професійних нянь і вихователів, які займатимуться з дітьми.

Це все, звісно, з величезним акцентом на безпеку. Будівля має надтовсті стіни у півтора метра завширшки, до того ж завдяки специфіці архітектури, один із поверхів третього "Арсеналу" знаходиться повністю у підземеллі та служить укриттям на випадок повітряної тривоги.

Друге, що ми запустили у 2023 – це своя кухня, CS Kitchen. Вона наразі доступна на всіх локаціях Creative States у Києві та готується до запуску у Дніпрі. Скажу чесно, я довго до цього йшов. Мій "стартап" на базі Creative States, який ми разом з командою реалізували, не зрадивши нашим основним принципам: сервісу, стандартам і сучасній естетиці.

Резидентам не треба думати, де харчуватися, приносити їжу з дому чи шукати пропозиції в закладах поруч. Власна кухня стала логічною відповіддю на запит резидентів мережі. Це, власне, та тенденція, про яку я казав вище – all-in-one пропозиції.



"Портрет" українського резидента

Залежить, звісно, від масштабу компанії-резидента та її запиту. У нас на кожній із локацій є більш великі компанії – якірні – яким зазвичай цікаві великі площі під офіси й довготривалі контракти. Є менші, є фрилансери, які так само користуються всіма продуктами та форматами. Усім сьогодні треба своє місце, куди можна приїхати попрацювати, відпочити, провести зустріч, чи просто почитати або поїсти.

До війни формат гнучких офісів визнавали переважно в IT і креативних індустріях, а ще "зухвалі фінансисти" (тобто fintech). Зараз окрім зазначених орендарів у нас і FMCG, і медіа, і дипломатичні місії, HR, агро, маркетинг, НГО, логістика, банки, ритейл. Ми не обмежуємо наші локації за аудиторією.



Наша задача сьогодні – створити умови, щоб усім було комфортно робити будь-що у межах однієї локації й одного ком’юніті. Щоб кожен міг обрати своє місце сили.

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