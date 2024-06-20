В 2022 году на портале OLX было опубликовано 1 949 вакансий, допускавших найм пенсионеров, в 2023 – уже 5 752. За первые месяцы 2024 года – 1 687

По данным исследования ЭВА, 74% бизнеса испытывают дефицит кадров, а 67% планируют открывать новые вакансии. Соответственно будет расти давление на рынок труда. Работодатели говорят, что сейчас тяжелее всего закрываются вакансии обслуживающего и технического персонала, слесари, механики, работники сферы розничной торговли и т.д.

Нехватку рабочей силы в относительно короткие сроки можно компенсировать двумя путями: привлечением иностранной рабочей силы или вовлечением в экономику тех категорий населения, которые ранее не рассматривались работодателями.

Выросло количество работодателей, которые готовы взять на работу человека пенсионного возраста. Если в 2022 году на портале OLX было опубликовано 1 949 вакансий, допускавших найм пенсионеров, то в 2023 – уже 5 752. За первые месяцы 2024 года на портале OLX количество вакансий для таких людей составило 1687.

В пять раз возросло количество вакансий в категории "производственные специальности", более чем в два раза – в сферах охраны и логистики. Поэтому мы ожидаем, что в этом году спрос будет увеличиваться и превзойдет показатели 2023 года. Произойдет это, в частности, и из-за дальнейшей мобилизации мужчин в возрасте 25-59 лет.

Мы провели опрос на платформе OLX среди людей пенсионного возраста, где 65,5% респондентов ответили, что ищут сейчас работу. Более 39% из них готовы рассмотреть полный рабочий день, а 28% – частичную занятость. Для остальных – 32%, приоритетным является удаленный формат работы (из дома).

Среди приоритетов будущего места труда наиболее популярной является работа в сфере охраны/безопасности – этот ответ выбрали более 16% респондентов. На втором месте – розничная торговля (8,2%), а на третьем – логистика и доставка (8,1%).

Главной причиной поиска работы на пенсии 48% респондентов выбрали нехватку денег в связи с недостаточностью пенсионного обеспечения от государства. Потребность в дополнительных средствах вторая причина – 36,5% и только 27,6% ищут работу в связи с наличием свободного времени и возможностей. Также люди объясняют поиск работы необходимостью получить дополнительный стаж для оформления пенсии, общения с людьми и помощи Вооруженным Силам Украины.

Что касается зарплат, лучше всего оплачивается работа связанная с логистикой, пассажирскими перевозками и доставкой грузов. Водители пенсионного возраста могут претендовать в среднем на 26500 гривен в месяц. Дальнобойщики и водители на международных перевозках получают значительно больше — от 42 000 до 100 000 гривен.

Также хорошую зарплату (около 30 000-40 000 гривен) предлагают на строительстве и СТО, однако для людей пенсионного возраста здесь ограничено количество вакансий. К примеру, в 2024 году опубликовано только 26 таких вакансий в сфере строительства.

Меньше всего получают сторожа, охранники, а также домашний персонал — уборщики и ухаживающие за людьми. Зарплаты здесь колеблются от 4000 до 8000 гривен.

В общем, мы не наблюдаем определенной дискриминации по возрасту при указании заработной платы.

Кроме этого, мы опросили работодателей на платформе OLX по поводу стимулов или оговорок при найме людей пенсионного возраста. 60% опрошенных рассказали, что нуждаются в новых работниках. При этом только 44,87% готовы взять на работу человека пенсионного возраста – остальные ответили, что нет. Среди готовых трудоустроить пенсионеров 68,5% могут предложить работу на полный рабочий день, 20% – частичную занятость, а 11,5% – удаленную работу.

54,3% работодателей ответили, что нехватка кадров в связи с миграцией является основной причиной, почему они готовы взять на работу человека пенсионного возраста. Для 34,3% такой причиной является мобилизация. Также некоторые работодатели рассказали, что у них есть ряд должностей, где возраст не имеет значения.

Основной мотивацией (47,9%) для работодателей при найме людей пенсионного возраста есть наличие большого опыта и трудового стажа. Для 29,6% такой причиной является отсутствие необходимости вести учет военнообязанных. Еще 22,5% надеются на льготы от государства.

Среди тех, кто не желает брать на работу человека пенсионного возраста, основной причиной (56%) является убеждение, что состояние здоровья кандидата не позволит в полной мере выполнять поставленные задачи. Еще более 21% опрошенных ответили, что существует риск того, что человек не задержится долго на работе. Более 18% считают, что в их сфере достаточно кандидатов не пенсионного возраста.

Привлечение людей пенсионного возраста на рынок труда — отличный шаг на пути к инклюзивному обществу, содействие социализации и экономической независимости пенсионеров, стимулирование потребительского рынка. Государству следует наработать действенные механизмы reskiliing (переобучение) и upskilling (дообучения) для более быстрой интеграции пенсионеров и людей постарше в рынок труда, содействовать включению социально уязвимых слоев населения в рынок труда, возвращению украинских беженцев домой, а также создать программы поддержки молодежи, в частности для повышения рождаемости и независимости.

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