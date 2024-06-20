Якщо у 2022 році на порталі OLX було опубліковано 1 949 вакансій, що допускали найм пенсіонерів, то у 2023 – вже 5 752. За перші місяці 2024 року – 1 687

За даними дослідження ЕВА, 74% бізнесу відчувають дефіцит кадрів, а 67% планують відкривати нові вакансії. Відповідно зростатиме тиск на ринок праці. Роботодавці кажуть, що зараз найважче закриваються вакансії обслуговчого та технічного персоналу, слюсарі, механіки, працівники сфери роздрібної торгівлі тощо.

Брак робочої сили у відносно короткі терміни можна компенсувати двома шляхами: залученням іноземної робочої сили або залученням в економіку тих категорій населення, що раніше роботодавцями не розглядались.

Зросла кількість роботодавців, які готові взяти на роботу людину пенсійного віку. Якщо у 2022 році на порталі OLX було опубліковано 1 949 вакансій, що допускали наймання пенсіонерів, то у 2023 – вже 5 752. За перші місяці 2024 року на порталі OLX кількість вакансій для таких людей становила 1 687.

Уп’ятеро зросла кількість вакансій у категорії "виробничі спеціальності", у понад двічі – у сферах охорони й логістики. Тому ми очікуємо, що цього року попит збільшуватиметься й перевершить показники 2023. Відбуватиметься це, зокрема й через подальшу мобілізацію чоловіків віком 25-59 років.

Ми провели опитування на платформі OLX серед людей пенсійного віку, де 65,5% респондентів відповіли, що шукають зараз роботу. Понад 39% з них готові розглянути повний робочий день, а 28% – часткову зайнятість. Для решти – 32%, пріоритетним є віддалений формат роботу (з дому).

Серед пріоритетів майбутнього місця праці найпопулярнішою є робота у сфері охорони/безпеки – цю відповідь обрали понад 16% респондентів. На другому місці роздрібна торгівля (8,2%), а на третьому – логістика та доставлення (8,1%).

Головною причиною для пошуку роботи на пенсії 48% респондентів обрали брак грошей у зв’язку з недостатністю пенсійного забезпечення від держави. Потреба у додаткових коштах є другою причиною – 36,5% і лише 27,6% шукають роботу у зв’язку з наявністю вільного часу та можливостей. Також люди пояснюють пошук роботи потребою отримати додатковий стаж для оформлення пенсії, спілкування з людьми та допомоги Збройним Силам України.

Щодо зарплат, то найкраще оплачується робота пов'язана з логістикою, пасажирськими перевезеннями та доставленням вантажів. Водії пенсійного віку можуть претендувати в середньому на 26 500 гривень на місяць. Далекобійники та водії на міжнародних перевезеннях отримують значно більше — від 42 000 до понад 100 000 гривень.

Також хорошу зарплату (близько 30 000-40 000 гривень) пропонують на будівництві та СТО, проте для людей пенсійного віку тут обмежена кількість вакансій. Наприклад, у 2024 році опубліковано лише 26 таких вакансій у сфері будівництва.

Найменше отримують сторожі, охоронці, а також домашній персонал — прибиральники та доглядальники. Зарплати тут коливаються від 4000 до 8000 гривень.

Загалом ми не спостерігаємо певної дискримінації за віком у вказуванні заробітної плати.

Окрім цього, ми опитали роботодавців на платформі OLX щодо стимулів або застережень під час наймання людей пенсійного віку. 60% опитаних розповіли, що потребують нових працівників. І лише 44,87% готові взяти на роботу людину пенсійного віку – решта відповіли, що ні. Серед тих, хто готовий працевлаштувати пенсіонерів, 68,5% можуть запропонувати роботу на повний робочий день, 20% – часткову зайнятість, а 11,5% – віддалену роботу.

54,3% роботодавців відповіли, що нестача кадрів у зв’язку з міграцією є основною причиною, чому вони готові взяти на роботу людину пенсійного віку. Для 34,3% такою причиною є мобілізація. Також деякі роботодавці розповіли, що у них є декілька посад, де вік немає значення.

Основною мотивацією (47,9%) для роботодавців у разі наймання людей пенсійного віку є наявність великого досвіду та трудового стажу. Для 29,6% такою причиною є відсутність потреби вести облік військовозобов’язаних. Ще 22,5% сподіваються на пільги від держави.

Серед тих, хто не бажає брати на роботу людину пенсійного віку, основною причиною (56%) є переконання про те, що стан здоров'я кандидата не дозволить повною мірою виконувати поставлені завдання. Ще понад 21% опитаних відповіли, що існує ризик, що людина не затримається довго на роботі. Понад 18% вважають, що у їхній сфері є достатньо кандидатів непенсійного віку.

Залучення людей пенсійного віку на ринок праці — це чудовий крок на шляху до інклюзивного суспільства, сприяння соціалізації та економічній незалежності пенсіонерів, стимулювання споживчого ринку. Державі слід напрацювати дієві механізми reskiliing (перенавчання) та upskilling (донавчання) для швидшої інтеграції пенсіонерів і людей старшого віку у ринок праці, сприяти включенню соціально-вразливих верств населення у ринок праці, поверненню українських біженців додому, а також створити програми підтримки молоді, зокрема задля підвищення народжуваності та фінансової незалежності.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net