Снова и снова усилия западного политикума направлены на решение неразрешимой проблемы

Основной тезис по отношению к российско-украинской войне, которого не признают – потому что страшно – западные политики и большинство экспертов, заключается в том, что из этой войны нет выхода win-win.

Иными словами, нет ни одного выигрыша России, который не был бы одновременно поражением Украины, и наоборот.

По этой же причине невозможен и сценарий "обе стороны проиграли", потому что каждый проигрыш Украины автоматически является выигрышем России.

Правда, здесь можно манипулировать, занизив планку для Украины: мол, она выиграла уже тем, что Россия не достигла в этой войне всех своих целей. Что мы регулярно и слышим.

Волки овец поели, но не всех; следовательно, и волки относительно сыты, и овцы относительно целы. Можно попытаться продать это как win-win, но выходит не очень (и подозрительно напоминает русскую классику: "Скажи еще спасибо, что живой").

А если отбросить эту манипуляцию и оценивать выигрыш/проигрыш от стартовой позиции перед началом большой войны, на самом деле здесь есть только два выхода: либо проигрывает Россия, либо Украина.

Но проигрыш России – это немедленный конец власти Путина и, по всей вероятности, власти Кремля; поэтому Путин действительно будет воевать, пока не умрет или пока все в России не начнет рушиться так, что ему станет не до войны. (Это также тезис, который многим страшно признать, поэтому лучше don't look up).

А склонить Украину на частичный проигрыш, который будет предоставлен как частичный выигрыш, до сих пор не получается.

Поэтому снова и снова усилия западного политикума направлены на решение неразрешимой проблемы: как бы так сделать, чтобы Путин "сам признал" нерациональность (что?!) дальнейшей войны и согласился ее прекратить на каких-то там условиях.

Хотя на самом деле эта неразрешимая проблема – лишь ширма, прикрывающая страх перед реальной проблемой: какая сторона в этой войне должна проиграть, чтобы этот проигрыш минимизировал нынешние и дальнейшие риски для Запада.

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