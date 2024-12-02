Ну, то есть испытываем на киевлянах…

Пешеходы и велосипедисты просто вышли из чата, я молчу об инклюзивности за этот прайс, а сделать такой съезд на Валы, ну это идиотизм, потому что пропускная способность там будет равна айкью мэра, то есть будет очень низкой, не лучше ситуация с Троещиной – пустить движение автотранспорта по путям скоростной линии трамвая – это грубое нарушение п. 3.6 действующей ДБН В.2.3-18:2007 (с изменениями), требующей полного отделения линии, путей скоростного трамвая от других участников дорожного движения.

То есть решая одну проблему, создали еще одну, потому что фактически с сегодняшнего дня трамвай на Троещине не может быть скоростным… Это, к слову, был единственный транспорт из массива, который не зависит от трафика. Трамвай, который Всемирный банк рекомендовал продлить к Левобережной и соединить Троещину с метрополитеном – просто убили жаждой и тупостью команды Кличко…

Трудно даже назвать окончательную точную цифру, которую администрация Кличко разворовала на этом объекте. Это десятки миллиардов бюджетных гривен. И это без преувеличения – памятник коррупции, который достраивало ООО "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД", созданное сразу после победы Кличко на выборах мэра Киева. Уставный капитал этой компании составлял тысячу гривен, а штат работников не превышал 10 человек. Опыта в строительстве у них не было от слова СОВСЕМ.

Реальным владельцем является Денис Комарницкий – бывший глава фракции экс-мэра Леонида Черновецкого в Киевсовете, который был "правой рукой" и ответственным за большие инфраструктурные проекты у многолетнего кукловода Кличко – одиозного регионала Вадима Столара, а с перераспределением влияния в столице в 2019 году (после победы Зеленского) вместе с кумом руководителя Офиса президента Ермака – тогдашним нардепом от "слуг народа" Николаем Тищенко – становится новым "смотрящим" за городом по договоренности Офиса президента с Кличко. До признания победителем тендера ООО "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД" не имело опыта выполнения аналогичного по предмету закупки договора, чего требует Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок".

Для достройки моста ООО "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД" берет в субподрядчики ЧАО "Завод на Рыболовном" (Ленинская кузня) – в то время завод Петра Порошенко. Завод Порошенко получает 3,2 миллиарда бюджетных гривен на покупку металлоконструкций для моста. И вот на третий год войны "президентский завод" заказывает на средства киевлян металлоконструкции в российском городе Воронеж. В схеме была задействована португальская прокладка, через которую им удалось украсть еще 75 миллионов бюджетных средств киевлян. В Украину соответствующие конструкции завезли, конечно, уже напрямую – без Португалии – сначала из Воронежа в Харьков, а затем на завод Порошенко.

Впоследствии организованная преступная группа провернула еще и аферу с двойной закупкой вантов. Сначала деньги были списаны под одни ванты, которые оказались ржавыми. Затем на объект завезли другие – немецкого завода-производителя "БридонБекаэрт". Однако ООО "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД" не рассчиталось с подрядчиком, который в результате просто вернул свой товар. Так возник знаменитый скандал с "воровством" 12 вантов, как это называл подельник Комарницкого – Кличко.

Материалы уголовного производства – №12019000000000425 – свидетельствуют о целой сети компаний-прокладок, в которых оседали средства киевлян. ООО "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД" Кличко-Комарницкого отдавало подряд ЧАО "Завод на Рыбальском" (Ленинская кузня) Порошенко, которое в свою очередь заключало договоры субподряда с компаниями многолетнего кукловода и подельника Кличко – одиозного регионала Вадима Столара, в частности с ООО "Инжиниринговая мостовая компания".

Только при каденции Кличко на этом объекте украдены миллиарды гривен, и, как вы понимаете, это еще далеко не конец… В целом после очередного увеличения сметы Кличко стоимость строительства уже составляла космические 19 млрд 921,6 млн грн, и это же без метро…

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