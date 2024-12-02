Проїхався щойно відкритим Подільським мостом. Все в кращих традиціях Віталія Володимировича, все не дороблено, без випробувань та введення відповідної черги в експлуатацію

Ну, тобто випробовуємо на киянах…

Пішоходи та велосипедисти просто вийшли з чату, я мовчу про інклюзивність за цей прайс, а зробити такий зʼїзд на Вали, ну це ідіотизм, бо пропускна спроможність там буде дорівнювати айк'ю мера, тобто буде дуже низькою, не краща ситуація з Троєщиною – пустити рух автотранспорту коліями швидкісної лінії трамвая – це грубе порушення п. 3.6 чинної ДБН В.2.3-18:2007 (зі змінами), яка вимагає повного відокремлення лінії, колій швидкісного трамвая від інших учасників дорожнього руху.

Тобто вирішуючи одну проблему, створили ще одну, бо фактично відсьогодні трамвай на Троєщині не може бути швидкісним… Це, до слова, був єдиний транспорт з масиву, який не залежить від трафіку. Трамвай, який Світовий банк рекомендував продовжити до Лівобережної та зʼєднати Троєщину з метрополітеном – просто вбили жадобою та тупістю команди Кличка…

Важко навіть назвати остаточну точну цифру, яку адміністрація Кличка розікрала на цьому обʼєкті. Це десятки мільярдів бюджетних гривень. І це без перебільшення – памʼятник корупції, який добудовувала така собі компанія ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", яку створили одразу після перемоги Кличка на виборах мера Києва. Статутний капітал цієї компанії складав одну тисячу гривень, а штат працівників не перевищував 10 осіб. Досвіду у будівництві у них не було від слова ВЗАГАЛІ.

Реальним власником є Денис Комарницький – колишній голова фракції ексмера Леоніда Черновецького у Київраді, який був "правою рукою" та відповідальним за великі інфраструктурні проєкти у багаторічного ляльковода Кличка – одіозного регіонала Вадима Столара, а з перерозподілом впливу у столиці в 2019 році (після перемоги Зеленського) разом з кумом керівника Офісу президента Єрмака – тодішнім нардепом від "слуг народу" Миколою Тищенком – стає новим "смотрящим" за містом за домовленістю Офісу президента з Кличком. До визнання переможцем тендеру ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" не мало досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, що вимагається Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Для добудови мосту ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" бере у субпідрядники ПрАТ "Завод на Рибальському" (Ленінська кузня) – на той час завод Петра Порошенка. Завод Порошенка отримує 3,2 мільярда бюджетних гривень на придбання металоконструкцій для мосту. І ось на третій рік війни "президентський завод" замовляє за кошти киян металоконструкції в російському місті Воронеж. У схемі було задіяно португальську прокладку, через яку їм вдалося вкрасти ще 75 мільйонів бюджетних коштів киян. В Україну відповідні конструкції завезли, звісно, вже напряму – без жодної Португалії – спочатку з Воронежа в Харків, а потім на завод Порошенка.

Згодом організована злочинна група провернула ще й аферу з подвійною закупівлею вантів. Спочатку гроші були списані під одні ванти, які виявилися іржавими. Потім на об'єкт завезли інші – німецького заводу-виробника "БрідонБекаерт". Однак, ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" не розрахувалося з підрядником, який в результаті просто повернув свій товар. Так виник славнозвісний скандал з "крадіжкою" 12 вантів, як це називав подільник Комарницького – Кличко.

Матеріали кримінального провадження – №12019000000000425 – свідчать про цілу мережу компаній-прокладок, у яких осідали кошти киян. ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" Кличка-Комарницького віддавало підряд ПрАТ "Завод на Рибальському" (Ленінська кузня) Порошенка, яке своєю чергою укладало договори субпідряду з компаніями багаторічного ляльковода й подільника Кличка – одіозного регіонала Вадима Столара, зокрема з ТОВ "Інжинірингова мостова компанія".

Лише за каденції Кличка на цьому обʼєкті вкрадено мільярди гривень, і, як ви розумієте, це ще далеко не кінець… А загалом після чергового збільшення кошторису Кличком, вартість будівництва вже складала космічні 19 млрд 921,6 млн грн, і це ж без метро…

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