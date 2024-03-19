Макрон пока единственный, кто взял на себя инициативу возглавить вопросы безопасности в Европе. Логика Макрона – а что будет с Европой? И поскольку Украина - часть Европы, это означает, что не должно быть какой-то отдельной модели безопасности для Украины.

А нам нужно европейское лидерство – мы не знаем, что будет происходить в США. По меньшей мере, нам нужно партнерство между французами и немцами. Германия критически важна, чтобы Европа почувствовала себя ответственной за себя. Они должны думать стратегически. И те же вопросы, которые возникают у Макрона, должны возникать у Шольца.

Я вообще за то, чтобы Веймарский треугольник сделать квадратом. Я публично это предлагал, нам нужно держать эту группу на пульсе.

Германия будет двигаться вперед в поддержке Украины, но это будет непростое движение. У немцев очень пацифистское общество. К сожалению, особенно среди молодежи и женщин очень осторожно относятся к поставкам вооружений. По-моему, среди экспертов настроения там нормальные, а среди части политиков сложнее.

Этот год будет очень сложным для властной коалиции в Германии, поэтому Шольц будет очень учитывать общественное мнение. В Германии будут непростые выборы в восточных федеральных землях, где сегодня альтернативная для немцев правая партия имеет более 30% и растет. Это может быть вызовом вообще для модели немецкой демократии, и им нужно понять сегодня, в какую сторону они пойдут в вопросах безопасности. К примеру, лидер оппозиции от христианских демократов Фридрих Мерц говорит – давайте думать о европейском ядерном зонтике. Идея, о которой говорит Макрон.

Уверен, что Европа к этому придет, и мы должны быть под этим зонтиком.

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