Макрон поки що єдиний, хто взяв на себе інціативу очолити безпекові питання в Європі. Логіка Макрона – а що буде з Європою? І оскільки Україна - частина Європи, це означає, що не має бути якоїсь окремої моделі безпеки для України.

А нам потрібне європейське лідерство – ми не знаємо, що буде відбуватися в США. Щонайменше нам потрібне партнерство між французами і німцями. Німеччина критично важлива, щоб Європа відчула себе відповідальною за саму себе. Вони мають думати стратегічно. І ті ж питання, які виникають у Макрона, мають виникати у Шольца.

Я взагалі за те, щоб Веймарський трикутник зробити квадратом. Я публічно це пропонував, нам потрібно тримати цю групу на пульсі.

Німеччина буде рухатися вперед у підтримці України, але це буде непростий рух. Німці мають дуже пацифістське суспільство. На жаль, особливо серед молоді і жінок дуже обережно ставляться до постачань озброєнь. Як на мене, серед експертів настрої там нормальні, а серед частини політиків складніші.

Цей рік буде дуже складним для владної коаліції в Німеччині, тому Шольц буде дуже зважати на суспільну думку. В Німеччині очікуються непрості вибори в східних федеральних землях, де сьогодні альтернативна для німців права партія має понад 30% і зростає.

Це може бути викликом для моделі німецької демократії взагалі, і їм треба зрозуміти сьогодні, в який бік вони підуть у питаннях безпеки. Приміром, лідер опозиції від християнських демократів Фрідріх Мерц уже заявив – давайте думати про європейську ядерну парасольку. Ідея, про яку каже Макрон.

Впевнений, що Європа до цього прийде, і ми повинні бути під цією парасолькою.

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