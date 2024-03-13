SIPRI выпустили очень показательный отчет об изменениях на рынках вооружений. Сравниваются две "пятилетки", а именно: период 2019-2023 и 2014-2018

Вот основные тенденции:

– Европа вооружается. Если глобальный объем международных поставок оружия за пять лет снизился на 3,3%, то страны Европы наоборот увеличили импорт основных видов вооружений на 94%.

– Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019-2023 годах и четвертым по величине в мире. Доля Киева в глобальном импорте оружия составила 4,9% по сравнению с 0,1% в 2014-2018 годах.

– Основными поставщиками вооружений Киеву за указанный период стали США – 39%, Германия – 14% и Польша – 13%.

– Мировой лидер по экспорту вооружений – США – за последние пять лет нарастил свои поставки на 17%. Это привело к росту доли США в общем объеме мирового экспорта с 34% до 42%.

- На второе место среди мировых экспортеров, потеснив Россию, вышла Франция, чей экспорт вооружений увеличился на 47%, а доля общемировых поставок выросла до 11% (в 2014-2018 гг. – 7,2%). Особенно болезненное поражение французы нанесли российским на индийском рынке: 30% военных поставок из Франции пришлись на Индию.

– Российский вооруженный экспорт на мировой рынок сократился вдвое – на 53%. За период 2019-2023 около 2/3 российского экспорта пришлось на три государства: Индию – 34%, Китай – 21% и Египет – 7,5%. По сравнению с 2014-2018 годами экспорт в Индию сократился на 34%, в Китай – на 39%, в Египет – на 54%.

- Если в 2019 году Москва поставляла оружие в 31 государство, то в 2022 году – только в 14, а в 2023 году – всего в 12. А из некоторых стран (Пакистан, Египет, Бразилия, Армения и РБ) – пытается сейчас вернуть уже экспортируемую военную технику.

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