SIPRI випустив дуже цікавий та показовий звіт про зміни на ринках озброєнь. Порівнюються дві "п'ятирічки", а саме: період 2019-2023 та 2014-2018. Ось основні тенденції

– Європа озброюється. Якщо глобальний обсяг міжнародних постачань зброї за п'ять років знизився на 3,3%, то країни Європи навпаки – збільшили імпорт основних видів озброєнь на 94%.

- Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї у 2019-2023 роках та четвертим за величиною у світі. Частка Києва у глобальному імпорті зброї склала 4,9%, порівняно з 0,1% у 2014-2018 роках.

– Основними постачальниками озброєнь Києву за вказаний період стали США – 39%, Німеччина – 14% та Польща – 13%.

– Світовий лідер з експорту озброєнь – США – за останні п'ять років наростив свої постачання на 17%. Це спричинило зростання частки США у загальному обсязі світового експорту з 34% до 42%.

- На друге місце серед світових експортерів, потіснивши Росію, вийшла Франція, чий експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла до 11% (у 2014-2018 рр. – 7,2%). Особливо болісну поразку французи завдали російським експортерам на індійському ринку: 30% військових постачань із Франції припали на Індію.

– Російський збройний експорт на світовий ринок скоротився вдвічі – на 53%. За період 2019-2023 близько 2/3 російського експорту припало на три держави: Індію – 34%, Китай – 21% та Єгипет – 7,5%. Порівняно з 2014-2018 роками, експорт до Індії скоротився на 34%, до Китаю – на 39%, до Єгипту – на 54%.

- Якщо у 2019 році Москва постачала зброю до 31 держави, то у 2022 році – у 14, а у 2023 році – лише у 12. А з деяких країн (Пакистан, Єгипет, Бразилія, Вірменія та РБ) – намагається зараз повернути вже експортовану військову техніку.

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