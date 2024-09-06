А у Украины есть все шансы оказаться в условной зависимости от решений Варшавы

Все идет к тому, что ближе к Новому году будет три мирных плана: план США (его рамки очерчены недавно в Foreign Affairs и сводятся к тому, что нужно как-то заморозить конфликт, не дать возможности его повторить и ждать смерти Путина); украинский мирный план и план Китая, по большому счету, на этом этапе ничем не отличающийся от того, что заявлено в Foreign Affairs.

Игра Китая, как я это понимаю, заключается в следующем:

1. Оформить полное лидерство в БРИКС.

2. Зайти в ряд стран ЕС (не только в Венгрию), чтобы создать серьезный плацдарм для дальнейшего своего присутствия в Европе.

Именно в этом контексте, между прочим, нужно смотреть на принуждение Лукашенко к нормализации отношений Беларуси с соседями.

Китай попытается сыграть в игру, где именно он может гарантировать, что Путин не сойдет с ума окончательно после замораживания конфликта.

Когда мы говорим о БРИКС, должны четко понимать, что это не жесткий союз вроде НАТО, это очень разрозненный союз разных государств, которые преимущественно никогда (!) не вступят в военные альянсы. Хотя, теоретически, могут попытаться договориться об отсутствии военных конфликтов между членами этого союза (впрочем, пример холодной войны показывает, что войны между социалистическими странами возможны). Проще говоря, мы должны перестать инфантильно смотреть на это образование.

Во всей этой модели пока не ясно, как себя поведут США по отношению к Китаю. Потому что сейчас главная битва мира (точнее, битва между КНР и США) — не наша война, а битва за ЕС и Австралию. И мирный план по Украине – это часть этого большого сражения.

Отдельно обращаю внимание на то, что Польша хочет стать одновременно главным хабом Китая и США в Центрально-Восточной Европе (возвращаемся к нашему инфантильному представлению о мире). И мы должны на это активно обращать внимание, потому что после завершения войны есть все шансы оказаться в условной зависимости от решений Варшавы.

Возможны ли переговоры до выборов в США? По-моему, малореально, хотя и нельзя на 100% это отвергнуть. Но повторюсь: все решения главные игроки будут принимать не столько исходя из ситуации в Украине, сколько из перспектив большой битвы за ЕС и Австралию. И это главный (кроме военного, конечно) вызов для нас.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net