Что ж, похоже, у Армении в ближайшее время не будет причин оставаться пророссийской.
Сейчас рвется последняя пуповина, связывающая Ереван с Москвой. Экономическая зависимость не принимается во внимание. В таких ситуациях об экономике никто не упоминает.
Не удивлюсь, если Пашинян выйдет сухим и из этого болота – учитывая потрясающий уровень живучести, который он демонстрирует много лет, и учитывая исключительную токсичность оппозиции (она же прошлая власть). Он вполне может продержаться.
Да и какой теперь смысл? Если Карабах будет потерян для Армении, то свергай-не свергай власть, восстанавливай-не восстанавливай связи с Россией – уже поздно. Вернуть контроль над Карабахом даже с помощью России – не получится.
У Еревана осталось несколько дней на то, чтобы привлечь россиян, свергнуть Пашиняна и передоговориться с Москвой – сугубо теоретически.
Как только азербайджанский флаг появится над Карабахом – все будет закончено.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии