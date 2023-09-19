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Сейчас рвется последняя пуповина, связывающая Ереван с Москвой

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Сейчас рвется последняя пуповина, связывающая Ереван с Москвой

Публицист (Грузия)
19.09.2023, 16:02

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Россия дистанцировалась

Что ж, похоже, у Армении в ближайшее время не будет причин оставаться пророссийской.

Сейчас рвется последняя пуповина, связывающая Ереван с Москвой. Экономическая зависимость не принимается во внимание. В таких ситуациях об экономике никто не упоминает.

Не удивлюсь, если Пашинян выйдет сухим и из этого болота – учитывая потрясающий уровень живучести, который он демонстрирует много лет, и учитывая исключительную токсичность оппозиции (она же прошлая власть). Он вполне может продержаться.

Да и какой теперь смысл? Если Карабах будет потерян для Армении, то свергай-не свергай власть, восстанавливай-не восстанавливай связи с Россией – уже поздно. Вернуть контроль над Карабахом даже с помощью России – не получится.

У Еревана осталось несколько дней на то, чтобы привлечь россиян, свергнуть Пашиняна и передоговориться с Москвой – сугубо теоретически.

Как только азербайджанский флаг появится над Карабахом – все будет закончено.

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нагорный карабах
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