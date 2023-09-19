Що ж, схоже, Вірменія найближчим часом більше не матиме причин залишатися проросійською.
Зараз рветься остання пуповина, що пов'язує Єреван із Москвою. Економічна залежність не береться до уваги. У таких ситуаціях про економіку ніхто не згадує.
Не здивуюся, якщо Пашинян вийде сухим і з цього болота – враховуючи приголомшливий рівень живучості, який він демонструє багато років, і зважаючи на виняткову токсичність опозиції (вона ж минула влада). Він цілком може протриматися.
Та й який тепер сенс? Якщо Карабах буде втрачено для Вірменії, то скидай-не скидай владу, відновлюй-не відновлюй зв'язки з Росією – вже пізно. Повернути контроль над Карабахом навіть за допомогою Росії – не вдасться.
У Єревана залишилося кілька днів на те, щоб залучити росіян, повалити Пашиняна і передомовитися з Москвою – суто теоретично.
Щойно азербайджанський прапор з'явиться над Карабахом – усе буде закінчено.
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