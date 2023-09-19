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Зараз рветься остання пуповина, що пов'язує Єреван із Москвою

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Зараз рветься остання пуповина, що пов'язує Єреван із Москвою

Публіцист (Грузія)
19.09.2023, 16:02

Азербайджан почав антитерористичну операцію в Нагірному Карабаху. Росія дистанціювалася

Що ж, схоже, Вірменія найближчим часом більше не матиме причин залишатися проросійською.

Зараз рветься остання пуповина, що пов'язує Єреван із Москвою. Економічна залежність не береться до уваги. У таких ситуаціях про економіку ніхто не згадує.

Не здивуюся, якщо Пашинян вийде сухим і з цього болота – враховуючи приголомшливий рівень живучості, який він демонструє багато років, і зважаючи на виняткову токсичність опозиції (вона ж минула влада). Він цілком може протриматися.

Та й який тепер сенс? Якщо Карабах буде втрачено для Вірменії, то скидай-не скидай владу, відновлюй-не відновлюй зв'язки з Росією – вже пізно. Повернути контроль над Карабахом навіть за допомогою Росії – не вдасться.

У Єревана залишилося кілька днів на те, щоб залучити росіян, повалити Пашиняна і передомовитися з Москвою – суто теоретично.

Щойно азербайджанський прапор з'явиться над Карабахом – усе буде закінчено.

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
нагірний карабах
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