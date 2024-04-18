Кароль поздравила Пугачеву с 75-летием и хвасталась, что стояла с ней на сцене. Полякова запланировала концерт для "хороших русских"

Концерт организован россиянкой, эксдружиной российского олигарха Никой Белоцерковской при участии Евгения Чичваркина – который как раз поздравил российских олигархов Фридмана и Авеена, "деньги и талант Путина", со снятием санкций – но с предложением . Ну и, конечно, с желто-синим декором, это святое.

Артисты, строившие свою карьеру на том, что тянули в Украину "русский мир", поделились на три группы. Одни уехали в Россию и им удалось устроиться на тамошний жестко поделенный рынок. Остальным- за границу, некоторое время тщательно изображали "вне политики" и игнорировали войну, но когда окончательно выяснили, что это плохо влияет на продажи, резко закрасились в желто-голубое и добавили декор "благотворительного собрания".

И третьи достаточно быстро сделали то же, однако масштабнее: с переводом текстов на украинский, с активными промо-кампаниями благотворительности. Короче, утверждают тезис, что они "не таковы" – хотя явно не осознают свою роль в развязывании этой войны. И, соответственно, не видят причины раскаяться. Ну было и было. Теперь мы по-другому.

Интересна реакция аудитории на тексты о них: критику первых воспринимают положительно и активно плюются в тот же Повалий. Критику вторых допускают, но считают, что донат и сине-желтый антураж нивелирует почти все, "да не придирайтесь уже к ним". А вот критика третьих – табу.

До абсурда доходит: украинцев вписывают в очевидный "второй сорт" по сравнению и с новообращенной русскоязычной эстрадой, и с "хорошими русскими".

Главный вопрос в этом симбиозе "хороших русских" и до 2022 года ориентированной на российский рынок украинской эстрады. Я прекрасно понимаю, в чем профит обеих сторон. "Хорошие русские" рассчитывают на наших плечах зайти к власти в России – как только нашими усилиями так или иначе будет снесен путинский режим. А их партнеры из нашей эстрады рассчитывают, что если этим удастся занять место во властной иерархии РФ, то для них снова откроется богатый российский рынок. И они снова будут зарабатывать, как привыкли, уже во "второй России" (и, конечно, вернутся к русскоязычию – ведь аудитория должна понимать, и ее нельзя винить в войне и преступлениях Путина).

То есть, грубо говоря, Чичваркин сейчас вкладывается в Полякову и помощь ВСУ, чтобы получить потом свое теплое место в России. А Полякова во взаимодействии с ним сейчас имеет свой заработок и рассчитывает получить потом выгодные условия уже на российском рынке. И всем будет хорошо, так сказать.

Чем (и когда) закончится эта история – время покажет. Для истории из Повалий понадобилось лет четыре.

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