Для понимания сколько лет понадобится для накопления на квартиру при условии, что вся зарплата будет отложена, рассмотрим средние цены на однокомнатные квартиры и среднюю зарплату по данным OLX Работа в июле 2024 года в разных городах Украины.

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