Сколько лет нужно работать в Украине, чтобы купить собственное жилье?
Оксана Остапчук
руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость
Для понимания сколько лет понадобится для накопления на квартиру при условии, что вся зарплата будет отложена, рассмотрим средние цены на однокомнатные квартиры и среднюю зарплату по данным OLX Работа в июле 2024 года в разных городах Украины.
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