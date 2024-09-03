Для розуміння, скільки років знадобиться для накопичення на квартиру за умови, що вся зарплата буде відкладена, розглянемо середні ціни на однокімнатні квартири та середню зарплату за даними OLX Робота в липні 2024 року в різних містах України.

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