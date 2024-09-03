Скільки років треба працювати в Україні, щоб купити власне житло?
Оксана Остапчук
керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість
Для розуміння, скільки років знадобиться для накопичення на квартиру за умови, що вся зарплата буде відкладена, розглянемо середні ціни на однокімнатні квартири та середню зарплату за даними OLX Робота в липні 2024 року в різних містах України.
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