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Сколько мы продержимся, если США вообще не дадут ни цента?

Цей матеріал також доступний українською
Сколько мы продержимся, если США вообще не дадут ни цента?

старший экономист Ukraine Economic Outlook
03.10.2023, 19:06

Полутрагические комментарии экспертов и даже чиновников – или от незнания базовых цифр, или от умышленного желания "сгустить краски"

Новость по поводу полуторамесячной задержки выделения транша финансовой помощи США следует "читать" только в контексте того, что:

- администрация Байдена, якобы предвидя это, выделила предварительный транш "заранее" и до сих пор у нас "запас" по графику внешнего финансирования;

- аналогичная помощь от ЕС поступает вовремя, и там вообще все политически безоблачно;

– транши от МВФ поступают вовремя.

А вообще-то в течение года ожидаемый прогноз поступления внешней валютной помощи из всех источников в Украину был по факту успешных переговоров увеличен с 42 до 52 млрд долларов. Что хорошо известно всем, кто следит за внешним финансированием.

И даже (в экстремальном случае), если эти 6 млрд долл. вообще до конца года не будут утверждены конгрессом из-за внутриполитических распрей – это будет означать только что ПЕРЕХОЖДЕНИЕ внешнего финансирования составит в этом году не 11 млрд долл., а 5 млрд долл. (более плана утвержден в Законе о бюджете в текущем году).

Все эти полутрагические-полуистерические комментарии ФБ-экспертов и даже некоторых высокопоставленных чиновников – от незнания базовых цифр, или от умышленного желания "сгустить краски" для высшего руководства, подтолкнув его на необдуманные шаги.

Давайте представим хуже всего: нам США еще год не дадут ни цента. А у нас идет война. Сколько мы продержимся?

Посчитаем вместе по общеизвестным данным:

– у нас собственные 40 млрд резервов Нацбанка. Их нельзя тратить? Конечно же, нельзя! Это же валютные резервы на случай войны!

– ЕС не отказывается от помощи, но еще +20 млрд!

Словом, это полтора года времени, на которые у нас УЖЕ есть деньги!

На которые мы что-нибудь придумаем (и Британия, и ЕС охотно придут нам на помощь). Если вообще за это время мы не выиграем войну!

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