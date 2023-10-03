Сколько мы продержимся, если США вообще не дадут ни цента?

Новость по поводу полуторамесячной задержки выделения транша финансовой помощи США следует "читать" только в контексте того, что:

- администрация Байдена, якобы предвидя это, выделила предварительный транш "заранее" и до сих пор у нас "запас" по графику внешнего финансирования;

- аналогичная помощь от ЕС поступает вовремя, и там вообще все политически безоблачно;

– транши от МВФ поступают вовремя.

А вообще-то в течение года ожидаемый прогноз поступления внешней валютной помощи из всех источников в Украину был по факту успешных переговоров увеличен с 42 до 52 млрд долларов. Что хорошо известно всем, кто следит за внешним финансированием.

И даже (в экстремальном случае), если эти 6 млрд долл. вообще до конца года не будут утверждены конгрессом из-за внутриполитических распрей – это будет означать только что ПЕРЕХОЖДЕНИЕ внешнего финансирования составит в этом году не 11 млрд долл., а 5 млрд долл. (более плана утвержден в Законе о бюджете в текущем году).

Все эти полутрагические-полуистерические комментарии ФБ-экспертов и даже некоторых высокопоставленных чиновников – от незнания базовых цифр, или от умышленного желания "сгустить краски" для высшего руководства, подтолкнув его на необдуманные шаги.

Давайте представим хуже всего: нам США еще год не дадут ни цента. А у нас идет война. Сколько мы продержимся?

Посчитаем вместе по общеизвестным данным:

– у нас собственные 40 млрд резервов Нацбанка. Их нельзя тратить? Конечно же, нельзя! Это же валютные резервы на случай войны!

– ЕС не отказывается от помощи, но еще +20 млрд!

Словом, это полтора года времени, на которые у нас УЖЕ есть деньги!

На которые мы что-нибудь придумаем (и Британия, и ЕС охотно придут нам на помощь). Если вообще за это время мы не выиграем войну!

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