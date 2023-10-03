Скільки ми протримаємось, якщо США взагалі не дадуть ні цента?

Новину щодо півторамісячної затримки виділення траншу фінансової допомоги США слід "читати" лише в контексті того, що:

- адміністрація Байдена, ніби-то передбачивши це, виділила попередній транш "наперед" і досі у нас "запас" за графіком зовнішнього фінансування;

- аналогічна допомога від ЄС надходить вчасно і там взагалі все політично безхмарно;

- транші від МВФ надходять вчасно.

А взагалі протягом року очікуваний прогноз надходження зовнішньої валютної допомоги з усіх джерел в Україну було за фактом успішних переговорів збільшено з 42 до 52 млрд доларів. Що добре відомо всім, хто слідкує за зовнішнім фінансуванням.

І навіть (в екстремальному випадку), якщо ці 6 млрд дол. взагалі до кінця року не будуть затверджені конгресом через внутрішньополітичні чвари – це означатиме лишень, що ПЕРЕНАДХОДЖЕННЯ зовнішнього фінансування становитиме цього року не 11 млрд дол., а 5 млрд дол. (понад план затверджений в Законі про бюджет поточного року).

Всі ці напівтрагічні-напівістеричні коментарі ФБ-експертів та навіть деяких високопосадовців – чи від не знання базових цифр, чи від навмисного бажання "згустити фарби" для вищого керівництва, підштовхнувши його на необдумані кроки.

Уявімо найгірше: нам США ще рік не дадуть ні цента. А у нас іде війна. Скільки ми протримаємося?

Порахуємо разом за загальновідомими даними:

- у нас власні 40 млрд резервів Нацбанку. Їх не можна витрачати? Звичайно ж, не можна! Це ж валютні резерви на випадок війни!

- ЄС не відмовляється від допомоги, але ще +20 млрд!

Словом, це півтора року часу, на що в нас ВЖЕ є гроші!

На котрі ми щось придумаємо (і Британія, і ЄС залюбки прийдуть нам на допомогу). Якщо взагалі за цей час ми не виграємо війну!

Оригінал

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