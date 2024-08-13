Где-то через 1-2 недели будет понятно, удастся ли России вытеснить ВСУ из Курской области быстро и минимальным отвлечением ресурсов. Ибо до сих пор нет подтверждений, что враг перебрасывает подразделения с востока в Курскую область – только слухи.

Соответственно, сейчас "Курская офензива" – больше ИПСО, чем реализация стратегии. То есть, имеет большее психологическое влияние, чем военное.

Чтобы это действительно стало аргументом на мирных переговорах, ВСУ должно удержаться в Курской области до момента переговоров – 2 месяца минимум. Да и военная операция должна развиться в военно-политическую.

В смысле сейчас следует начинать создание параллельных российских административных институтов условной "Свободной России" на захваченных территориях. Назначать должностных лиц, налаживать регистрацию, социальные процессы, экономическую жизнь, идеологическую обработку населения...

Фактически, то, что делают российские оккупанты на украинских территориях (захваченных до нынешней тактики тотальной выжженной земли, когда просто не остается ни жилья, ни жителей, организовывать некого). Но пока это голая идея. Даже на ее утверждение понадобится время, не только на начало реализации. Украина с такими задачами еще не сталкивалась. Поэтому и осведомленных кадров не имеет.

А что касается политических последствий Курского наступления, то они пока неясны. Мы не знаем цели "контролируемой/постепенной эскалации" союзников. Мы не в курсе закулисных переговоров Кремля с Западом: кто кому и что обещает в обмен на что. Соответственно, как в это впишется необходимость восстанавливать контроль над российскими территориями.

Вывод: все зависит от ВСУ и командования. Прежде всего, как долго удастся удержать захваченное и дотянут ли до момента новых переговоров – то есть до ноября минимум. Формирование дублирующей сети органов местного самоуправления и администрирования на этом фоне вторично, хотя и очень желательно.

В конце концов, мы имеем РДК и кучу прикормленных "хороших русских". Вот все, кто претендует на наше инфопространство и на звание "настоящего хорошего русского" (а не агента влияния Кремля), должны там обозначиться (потому что украинским гражданам на должностях освобожденных территорий точно делать нечего).

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