Десь за 1-2 тижні буде зрозуміло, чи вдасться Росії витиснути ЗСУ з Курщини швидко і мінімальним відволіканням ресурсів. Бо досі нема підтверджень, що ворог перекидає підрозділи зі сходу на Курщину – тільки чутки.

Відповідно, на цей час "Курська офензива" – більше ІПСО, ніж реалізація стратегії. Тобто, має більше психологічний вплив, ніж військовий.

Щоб це дійсно стало аргументом на мирних переговорах, ЗСУ має втриматись на Курщині до моменту переговорів – 2 місяці мінімум. Ну і воєнна операція має розвинутись у воєнно-політичну.

В сенсі, зараз слід починати створення паралельних російських адміністративних інституцій умовної "Вільної Росії" на захоплених територіях. Призначати посадовців, налагоджувати реєстрацію, соціальні процеси, економічне життя, ідеологічну обробку населення...

Фактично, те, що роблять російські окупанти на українських теренах (тих, що захопили до теперішньої тактики тотальної випаленої землі, коли просто не лишається ні житла, ні мешканців, організовувати нема кого). Але поки це гола ідея. Навіть на її затвердження знадобиться час, не те що на початок реалізації. Україна з такими завданнями ще не стикалась. Тож і обізнаних кадрів не має.

А що стосується політичних наслідків Курського наступу, то вони поки незрозумілі. Ми не знаємо цілі "контрольованої/ поступової ескалації" союзників. Ми не в курсі залаштункових переговорів Кремля із Заходом: хто кому і що обіцяє в обмін на що. Відповідно, як в це впишеться необхідність відновлювати контроль над російськими територіями.

Висновок: все залежить від ЗСУ і командування. Передусім, як довго вдасться втримати захоплене і чи дотягнуть до моменту нових переговорів – тобто до листопада мінімум. Формування дублювальної мережі органів місцевого самоврядування й адміністрування на цьому тлі вторинне, хоча й дуже бажане.

Зрештою, ми ж маємо РДК і купу пригодованих "хороших русскіх". От всі, хто претендує на наш інфопростір і на звання "справжнього хорошого русского" (а не агенту впливу Кремля), мусить там позначитись (бо українським громадянам на посадах звільнених територій точно робити нема чого).

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