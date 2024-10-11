Мы наверняка увидим еще много Нобелевских медалей, врученных исследователям, использующим инструменты ИИ. Когда это произойдет, мы можем обнаружить, что научные методы, признанные Нобелевским комитетом, отходят от таких простых категорий, как "физика", "химия" и "физиология или медицина".

Мы также можем заметить, что научный опыт получателей сохраняет более слабую связь с этими категориями. В этом году премию по физике получили американец Джон Хопфилд из Принстонского университета и британец Джеффри Хинтон из Университета Торонто. В то время как Хопфилд является физиком, Хинтон изучал экспериментальную психологию.