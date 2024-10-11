Ми, напевно, побачимо ще багато Нобелівських медалей, вручених дослідникам, які використовували інструменти ШІ. Коли це станеться, ми можемо виявити, що наукові методи, визнані Нобелівським комітетом, відходять від таких простих категорій, як "фізика", "хімія" та "фізіологія чи медицина".

Ми також можемо помітити, що науковий досвід одержувачів зберігає слабкіший зв’язок із цими категоріями. Цього року премію з фізики отримали американець Джон Хопфілд із Принстонського університету та британець Джеффрі Хінтон з Університету Торонто. Тоді як Хопфілд є фізиком, Хінтон вивчав експериментальну психологію.