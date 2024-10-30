Важно отметить, что президент Зеленский не уникален в своем способе применения СНБО. Его предшественники делали то же самое

Периодически в Украине назревают медийные пожары, на которые нельзя не реагировать – откровенное давление на предпринимателей, скандалы с защитой для энергетических объектов, прокурорские пенсии и МСЭК. В таких ситуациях президент героически созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы там дать очень конкретные поручения правительству. И такие заседания преподносят как способ решения внутренних проблем в государстве. Что остается за кадром, это вопрос – а действительно ли СНБО имеет такие полномочия? Насколько это вообще законно?

Согласно Конституции, СНБО – это координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. Он должен координировать и контролировать работу органов исполнительной власти в данной сфере. Но сейчас СНБО, кажется, занимается всем – от неблагополучных прокуроров, оформляющих пенсии через коррумпированные МСЭК, до давления силовиков на бизнес. Действительно ли эти проблемы лежат в ведении Совета нацбезопасности и обороны? Очень сомнительно.

Важно отметить, что президент Зеленский не уникален в своем способе применения СНБО. Его предшественники делали то же самое.

Но почему так происходит? Дело в нашей системе власти, точнее в ее хроническом сколиозе – когда исполнительная власть фактически разделена между премьер-министром и президентом. Кроме того, президент предлагает парламенту кандидатуры министров обороны и иностранных дел, он также расширяет свое влияние на исполнительную власть через решения СНБО. Поскольку его инициативы, как мы видим, выходят за рамки вопросов безопасности и обороны.

Такие особенности Конституции делают возможной ситуацию, когда сегодня СНБО фактически становится альтернативным Кабмином. Здесь следует признать, что реальное влияние последнего на положение дел в государстве тоже достаточно номинально – опять же, из-за этого "сколиоза" власти.

Почему это плохо? Потому что, во-первых, так происходит медленное, но неуклонное скатывание в авторитаризм. Во-вторых, какой смысл людям в министерствах делать свою работу – собирать данные, выписывать решения, работать над политиками – если все это никому не нужно? Все равно все решает Офис президента и проводит все необходимое через СНБО. Как потом это реализуется – это уже другой вопрос. А потом происходит новый медийный пожар, который нужно срочно тушить, и так по кругу.

Очевидно, что с этим нужно что-то делать, а не делать вид, что этого "слона" в комнате нет.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net