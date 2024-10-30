Важливо зауважити, що президент Зеленський не унікальний у своєму способі застосування РНБО. Його попередники робили те саме

Періодично в Україні назрівають медійні пожежі, на які не можна не реагувати, – відвертий тиск на підприємців, скандали із захистом для енергетичних об’єктів, прокурорські пенсії та МСЕК. У таких ситуаціях президент героїчно скликає засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб там дати дуже конкретні доручення уряду. І такі засідання подають як спосіб розвʼязання внутрішніх проблем у державі. Що залишається за кадром, то це питання – а чи справді РНБО має такі повноваження? Наскільки це взагалі законно?

Відповідно до Конституції, РНБО – це координаційний орган з питань нацбезпеки і оборони при президенті України. Він має координувати й контролювати роботу органів виконавчої влади у цій сфері. Але нині РНБО, здається, займається всім – від недоброчесних прокурорів, які оформлюють пенсії через корумповані МСЕК, до тиску силовиків на бізнес. Чи справді ці проблеми лежать у віданні Ради нацбезпеки й оборони? Дуже сумнівно.

Важливо зауважити, що Президент Зеленський не унікальний у своєму способі застосування РНБО. Його попередники робили те саме.

Але чому так відбувається? Справа у нашій системі влади, точніше в її хронічному "сколіозі" – коли виконавча влада фактично розділена між прем’єр-міністром та президентом. Крім того, що президент пропонує парламенту кандидатури міністрів оборони та закордонних справ, він також розширює свій вплив на виконавчу владу через рішення РНБО. Адже її ініціативи, як ми бачимо, виходять далеко за межі питань безпеки й оборони.

Такі особливості Конституції уможливлюють ситуацію, коли сьогодні РНБО фактично стає альтернативним Кабміном. Тут варто визнати, що реальний вплив останнього на стан справ у державі теж є доволі номінальним – знову ж таки через цей "сколіоз" влади.

Чому це погано? Бо, по-перше, так відбувається повільне, але неухильне скочування в авторитаризм. По-друге, який сенс людям у міністерствах робити свою роботу – збирати дані, виписувати рішення, працювати над політиками – якщо все це нікому не треба? Все одно все вирішує Офіс президента й "проводить" усе потрібне через РНБО. Як потім це реалізовується – це вже інше питання. А потім стається нова медійна пожежа, яку треба терміново гасити, й так по колу.

Очевидно, що з цим треба щось робити, а не вдавати, що цього "слона" в кімнаті немає.

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