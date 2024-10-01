Чем отличается предложение "членство в НАТО в обмен на территории" от Будапештского меморандума?

Представим себе, что Украина приняла "peace deal", как он описан в статье The Economist: "членство в НАТО в обмен на территории".

Что это значит на практике?

Украина заключает с РФ какое-то временное мирное соглашение о прекращении огня.

Одновременно Украина получает приглашение в НАТО и подписывает протокол вступления (Accession Protocol), в котором Украина де-факто признана в пределах контролируемых ею территорий.

После этого начинается процесс ратификации присоединения Украины всеми странами НАТО.

Какова естественная реакция Путина?

Совершенно очевидно: пока идет ратификация – а она может продолжаться годами – найти любой повод для локального нарушения договоренности о прекращении огня и отвоевать у Украины еще клочок территории, на которую, согласно уже подписанному протоколу вступления, распространяются "гарантии НАТО".

Так Запад оказался вплотную перед тем самым выбором, которого он все это время изо всех сил избегал: как только Украина завершает процесс присоединения к НАТО, НАТО получает формальный билет на войну с Россией.

Первый вопрос: кто-то верит, что при таких условиях ратификация протокола вступления Украины в НАТО когда-нибудь будет завершена?

Второй вопрос: кто верит, что западные политики и аналитики не предусмотрели такого сценария?

Третий и последний вопрос: чем отличается нынешнее предложение "членство в НАТО в обмен на территории" от Будапештского меморандума?

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