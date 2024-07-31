Действительно ли в России все хорошо с потреблением и уровнем жизни?

Вспоминается анекдот — "У армянского радио спрашивают: будут ли деньги при коммунизме? Армянское радио отвечает: в Китае левые догматики считают, что не будут; в Югославии правые ревизионисты полагают, что будут; мы подходим к этому вопросу диалектически: у одних будут, у других — нет".

Три ярких примера не в пользу роста уровня жизни в РФ:

1) Согласно результатам опроса агентства HeadHunter, 33% россиян готовы снизить зарплатные ожидания для сохранения работы или трудоустройства.

2) В РФ стремительно растут продовольственные сети формата "жесткий дискаунтер", которые местное население называет "нищемаркеты". Их отличает минимальный набор товаров с уклоном в те, где истекает срок употребления, и упрощенная выкладка (в транспортной упаковке).

3) По данным издания "Ведомости", стоимость босоножек, проданных в РФ в этом году, была на 25% ниже прошлогодней – предпочтения сместились в сторону бюджетных вариантов, доля продаж босоножек в низшем ценовом сегменте, например, в апреле составила 55%.

Это не стыкуется с ростом доходов и повышением уровня жизни. В то же время инфляция в РФ значительно выше обычного уровня. Впрочем, проблема потребительского рынка в России не столько в инфляции, сколько в постепенной деградации – качество и ассортимент потребительских товаров снижаются. Пример, что касается и среднего класса, – автомобили. Разве потребитель, имея выбор между машиной немецкой или японской марки (пусть и собранной в РФ) и китайским автомобилем, продаваемым теперь по той же цене, – выберет китайский? Дефицита авто нет, но качество автопарка в России существенно снизилось.

В свою очередь, благосостояние в РФ растет в социальных группах, нужных властям, которые своей экономической политикой формируют пул довольных. Они имеют основания полагать, что экономически выиграют от курса, подчиненного захватнической войне против Украины. Кроме военных, работников ВПК и смежных отраслей, это бюджетники и пенсионеры. Власти РФ пытаются, чтобы "потребительская витрина" для них не сильно уменьшалась.

Социальную базу режима Путина, которая имеет личную материальную заинтересованность в продолжении агрессивной войны против Украины, субъективно можно оценить в 35-40 млн человек. Это важно понимать украинским и западным политикам при оценке устойчивости режима Путина с точки зрения поддержки населения.

Власти России сформировали два экономических контура – бюджет оплачивает производство в ВПК и обеспечивает выплаты важным для себя социальным группам, а население оплачивает свое потребление (в том числе в долг, о чем свидетельствует бум потребительского кредитования), покупая потребительский импорт.

Условие работоспособности этой конструкции – избыток валютных поступлений. Наличие валюты будет определять возможность властей РФ лавировать между военными расходами и поддержанием уровня жизни населения. В случае нехватки валюты властям РФ придется "давить" на потребление населения, чтобы сократить спрос на валюту и обеспечить ресурсами производство в ВПК. Что может вызвать недовольство населения.

Источником рисков для российской экономики являются мировые цены на энергоносители. Нефть и газ обеспечивают половину российского экспорта и треть доходов бюджета. Падение цен на нефть до $30-40 за баррель лишит российский бюджет сумм, сопоставимых с военными расходами.

Такое снижение цен на российский энергоэкспорт сделает отрицательным сальдо внешней торговли. Это должно привести российскую экономику к девальвации, гиперинфляции, невозможности обеспечить критический импорт. Сильное и долгосрочное падение цен на нефть – вероятно, едва ли не единственный экономический фактор, который изменит срок, в течение которого Россия может оплачивать войну такого масштаба, с "максимально долго" на "максимум несколько лет".

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