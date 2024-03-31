От березового сока действительно нет особой пользы, а деревьям – сплошной вред

Каюсь, сама когда-то советовала употреблять сок березы, но эти деревца, обставленные бутылями, заставили меня посмотреть на дело с другой стороны.

Нередко одна береза может быть с трех сторон обложена бутылями. Собирают долго, а потом судьба березы никого не интересует. Нередко молодые березки болеют или совсем засыхают, а жаркое засушливое лето этому способствует.

Давайте посмотрим, действительно ли березовый сок является тем напитком, без которого нельзя обойтись?

Из чего состоит сок березы:

вода – до 99%;

сахара – от 0,2% до 1,5%;

белок и жиры – следы.

Медь, железо, фосфор, кремний и другие – следы, то есть ноль целых и немного десятых или сотых.

Больше калия и магния, но значительно меньше, чем в салате из свежей капусты.

Читаем информацию из украинских источников, написанную, например, ученым, которая перепечатывается в разных вариантах:

"Фитонциды, содержащиеся в березовом соке, значительно повышают сопротивляемость и иммунотолерантность организма к вирусным инфекциям, убивают бактерии и микробы, усиливают иммунитет, на чем, собственно, и базируются противовоспалительные свойства сока.

Также известно, что березовый сок улучшает обмен веществ, ускоряет метаболизм, тонизирует нервную систему, помогает справиться с сезонной хандрой, сонливостью, дряблостью, торпидностью и депрессией. Напиток из березового сока широко применяется при лечении ожирения разной степени. Болезни суставов и позвоночника, такие как радикулит, ревматизм, артриты, артрозы, а также поражение дыхательных путей (бронхит, пневмонии, бронхиальная астма, туберкулез) тоже успешно лечат березовым соком".

Разбираем.

Сколько фитонцидов? Очень мало, в сотни раз меньше, чем в маленьком зубце чеснока или кусочке лука.

Как они могут "убить" микробы и "усилить" иммунитет?

Или каким образом лечить ожирение разной степени? Никак, это вам подтвердят люди с ожирением, которые безуспешно пытались его лечить березовым соком.

Нет никаких клинических исследований "целебных" свойств березового сока.

Березовый сок для березы – это жизненно важные питательные вещества для дерева, чтобы оно могло расти и развиваться.

Собирая много сока, человек лишает дерево этой возможности. Кроме того, многим людям и в голову не придет обработать "раны", через которые вытекал сок, а они могут быть воротами для проникновения различных инфекций и вредителей, и дерево начнет болеть и усыхать.

Вывод: если бы люди стали чаще пить чистую воду, употреблять овощи, ягоды, то лечебно-оздоровительный эффект был бы еще лучше, чем от березового сока.

Ибо об употреблении воды можно так же написать, что она:

"очищает" почки;

"нормализует" обмен веществ;

помогает "лечить" ожирение;

тонизирует и оказывает много полезных воздействий на организм человека.

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