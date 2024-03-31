Каюсь, сама колись радила вживати сік берези, але ці деревця, обставлені бутлями, змусили мене подивитися на справу з іншого боку.

Нерідко одна береза може бути з трьох боків обкладена бутлями. Збирають довго, а потім доля берези нікого не цікавить. Нерідко молоді берізки хворіють або зовсім засихають, а спекотне засушливе літо цьому сприяє.

Подивімося, чи справді березовий сік є тим напоєм, без якого не можна обійтися?

З чого складається сік берези:

вода – до 99%;

цукри – від 0,2% до 1,5%;

білок і жири – сліди.

Мідь, залізо, фосфор, кремній та інші – сліди, тобто нуль цілих і трохи десятих або сотих.

Найбільше калію та магнію, але значно менше, ніж у салаті зі свіжої капусти.

Читаємо інформацію з українських джерел, написану, наприклад, науковцем, яка передруковується у різних варіантах:

"Фітонциди, що містяться у березовому соку, значно підвищують опірність та імунотолерантність організму до вірусних інфекцій, вбивають бактерії та мікроби, посилюють імунітет, на чому, власне, й базуються протизапальні властивості соку.

Також відомо, що березовий сік покращує обмін речовин, прискорює метаболізм, тонізує нервову систему, допомагає впоратися з сезонною нудьгою, сонливістю, в’ялістю, торпідністю і депресією. Напій із березового соку широко застосовується під час лікування ожиріння різного ступеня. Хвороби суглобів та хребта, такі як радикуліт, ревматизм, артрити, артрози, а також ураження дихальних шляхів (бронхіт, пневмонії, бронхіальна астма, туберкульоз) теж успішно лікують березовим соком".

Розбираємо.

Скільки фітонцидів? Дуже мало, в сотні разів менше, ніж у маленькому зубці часнику чи шматочку цибулі.

Як вони можуть "вбити" мікроби та "посилити" імунітет?

Чи яким чином лікувати ожиріння різного ступеня? Ніяк, це вам підтвердять люди з ожирінням, які марно його пробували лікувати березовим соком.

Немає жодних клінічних досліджень "цілющих" властивостей березового соку.

Березовий сік для берези – це життєво важливі поживні речовини для дерева, щоб воно могло рости та розвиватися.

Збираючи багато соку, людина позбавляє дерево цієї можливості. Крім того, багатьом людям і в голову не прийде обробити "рани", через які витікав сік, а вони можуть бути воротами для проникнення різноманітних інфекцій та шкідників, і дерево почне хворіти та всихати.

Висновок: якби люди почали частіше пити чисту воду, вживати овочі, ягоди, то лікувально-оздоровчий ефект був би ще кращим, ніж від березового соку.

Бо про вживання води можна так само написати, що вона:

"очищає" нирки;

"нормалізує" обмін речовин;

допомагає "лікувати" ожиріння;

тонізує і робить багато корисних впливів на організм людини.

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