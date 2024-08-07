Как профессор бизнес-экономики я умоляю всех, от инвесторов до потребителей и политиков: пожалуйста, успокойтесь, глубоко вдохните и расслабьтесь

В ответ на более слабые, чем ожидалось, данные о занятости в США, опубликованные 2 августа 2024 года, акции падают. Некоторые аналитики даже озабочены тем, что на горизонте может быть рецессия.

Как профессор бизнес-экономики я умоляю всех, от инвесторов до потребителей и политиков: пожалуйста, успокойтесь, сделайте 10 глубоких вдохов и расслабьтесь.

Почему инвесторы исчезают

Когда был опубликован последний отчет о рабочих местах в США, рынок был недоволен. Dow закрылся в день отчета, потеряв примерно 2% в цене по сравнению с закрытием предыдущего дня. Распродажа усилилась, и мировые фондовые рынки еще больше упали после того, как у инвесторов были полные выходные, чтобы ознакомиться с данными о рабочих местах. Dow, S&P 500 и Nasdaq composite зафиксировали потери 5 августа. Японский Nikkei также закрылся на 12% ниже, что является значительным падением.

В отчете, спровоцировавшем все эти потрясения, было отмечено, что в июле 2024 года в экономике США было создано лишь 114 000 рабочих мест, что ниже ожидаемых 175 000. По словам CNN, "рынок труда замедляется слишком быстро и может спровоцировать рецессию". Во многих новостях отмечалось, что отчет тригернул индикатор, известный как правило Сама, который в прошлом достоверно сигнализировал о рецессии.

В ответ на эту предполагаемую угрозу рецессии многие критиковали Федеральную резервную систему за то, что она не снизила процентные ставки раньше. Хотя ожидается, что Федеральная резервная система снизит ставки в сентябре, критики призывают ее ускорить темп.

Но все это – распродажи, мольбы главы ФРС Джерома Пауэлла, разговоры о "жесткой посадке" – преждевременно.

Не паникуйте

Это правда, что последние показатели вакансий были ниже ожидаемых. Это тоже правда, что акции закрылись ниже в день обнародования цифр. Но это не доказывает, что рецессия неизбежна или что ФРС неправильно управляла экономикой. Это просто означает, что экономика замедляется – и, я могу добавить, это ожидаемо.

Это потому, что ФРС пытается замедлить экономику, чтобы снизить инфляцию. С мая 2022 г. ее стратегия заключается в постепенном повышении процентных ставок, что замедляет спрос, что, в свою очередь, уменьшает давление на инфляцию. Считается, что в случае успеха эта стратегия направит экономику к замедлению роста и более низкому – более стабильному – уровню инфляции, одновременно предотвращая рецессию. Другими словами, это знаменитое "мягкое приземление".

Правда, есть признаки увольнений. Гигант сельскохозяйственного машиностроения John Deere был в заголовках газет из-за планов уволить около 600 работников. Производитель компьютерных микросхем Intel также планирует сокращение рабочих мест.

В отчете отмечается чистая потеря рабочих мест в автомобильной промышленности, информационных службах и временной работе.

Конечно, никогда не следует умалять влияние этих потерь рабочих мест на людей и их семьи. Однако в то время, когда некоторые сектора сокращали рабочие места, другие добавляли: в сферах строительства, транспорта и здравоохранения количество рабочих мест возросло.

Такие смешанные сигналы между секторами достаточно распространены. Они являются признаком того, что рынок труда в целом замедляется – и это сильно отличается от рецессии, во время которой увольнения обычно наблюдаются по всей экономике.

Также следует рассмотреть более широкий контекст. Хотя последние данные были неутешительными, в последнее время это было исключением, а не нормой. По крайней мере, с января 2024 года рынок труда США превосходит ожидания.

Например, в мае в экономике США были созданы колоссальные 272 000 рабочих мест, что значительно превышает 180 000, которых ожидали аналитики. В то время некоторые люди критиковали ФРС за то, что она недостаточно сделала для замедления экономики, что противоположно нынешним жалобам.

Итак, что предвещает отчет о работе в июле 2024 года? В конце концов я думаю, что это просто означает, что экономика замедляется. Более высокие процентные ставки угнетают спрос, способствуют замедлению роста количества рабочих мест и снижают давление на заработную плату и цены. Вот так выглядит мягкое приземление. Даже при самых мягких посадках может возникнуть небольшая турбулентность.

Прежде чем реагировать чрезмерно, наблюдателям за рынком, возможно, лучше обратить свое внимание на два отчета, которые будут опубликованы перед сентябрьским заседанием ФРС: следующий отчет об инфляции, он должен выйти 14 августа, и отчет о занятости в августе, его должны опубликовать 6 сентября. Если рост индекса потребительских цен будет составлять 2,75% или менее, а рост количества рабочих мест снова замедлится, то ФРС почти наверняка снизит ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.

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