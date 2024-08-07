Як професор бізнес-економіки я благаю всіх, від інвесторів до споживачів і політиків: будь ласка, заспокойтеся, зробіть 10 глибоких вдихів і розслабтеся

У відповідь на слабші, ніж очікувалося, дані про зайнятість у США, опубліковані 2 серпня 2024 року, акції падають. Деякі аналітики навіть стурбовані тим, що на горизонті може бути рецесія.

Як професор бізнес-економіки я благаю всіх, від інвесторів до споживачів і політиків: будь ласка, заспокойтеся, зробіть 10 глибоких вдихів і розслабтеся.

Чому інвестори зникають

Коли був опублікований останній звіт про робочі місця в США, ринок був незадоволений. Dow закрився в день звіту, втративши приблизно 2% у ціні порівняно із закриттям попереднього дня. Розпродаж посилився, і світові фондові ринки ще більше впали після того, як інвестори мали повні вихідні, щоб ознайомитися з даними про робочі місця. Dow, S&P 500 і Nasdaq composite зафіксували втрати 5 серпня. Японський Nikkei також закрився на 12% нижче, що є значним падінням.

У звіті, який спровокував усі ці потрясіння, було зазначено, що в липні 2024 року в економіці США було створено лише 114 000 робочих місць, що нижче очікуваних 175 000. За словами CNN, "ринок праці сповільнюється надто швидко і може спровокувати рецесію". У багатьох новинах зазначалося, що звіт тригернув індикатор, відомий як правило Сама, який у минулому достовірно сигналізував про рецесію.

У відповідь на цю передбачувану загрозу рецесії багато людей критикували Федеральну резервну систему за те, що вона не знизила процентні ставки раніше. Хоча очікується, що Федеральна резервна система знизить ставки у вересні, критики закликають її прискорити темп.

Але все це – розпродажі, благання голови ФРС Джерома Пауелла, розмови про "жорстку посадку" – передчасно.

Не панікуйте

Це правда, що останні показники вакансій були нижчими, ніж очікувалося. Це також правда, що акції закрилися нижче в день оприлюднення цифр. Але це не доводить, що рецесія неминуча або що ФРС неправильно керувала економікою, Це просто означає, що економіка сповільнюється – і, я можу додати, це очікувано.

Це тому, що ФРС намагається уповільнити економіку, щоб знизити інфляцію. З травня 2022 року її стратегія полягає в поступовому підвищенні процентних ставок, що сповільнює попит, що, своєю чергою, зменшує тиск на інфляцію. Вважається, що в разі успіху ця стратегія спрямує економіку до уповільнення зростання та нижчого – більш стабільного – рівня інфляції, одночасно запобігаючи рецесії. Іншими словами, це знамените "м’яке приземлення".

Щоправда, є ознаки звільнень. Гігант сільськогосподарського машинобудування John Deere був у заголовках газет через плани звільнити близько 600 працівників. Виробник комп'ютерних мікросхем Intel також планує скорочення робочих місць.

У самому звіті зазначається чиста втрата робочих місць в автомобільній промисловості, інформаційних службах і тимчасовій роботі.

Звичайно, ніколи не слід применшувати вплив цих втрат робочих місць на людей та їхні родини. Однак у той час, як деякі сектори скорочували робочі місця, інші їх додавали: у сферах будівництва, транспорту й охорони здоров’я кількість робочих місць зросла.

Такі змішані сигнали між секторами є досить поширеними. Вони є ознакою того, що ринок праці загалом сповільнюється – і це дуже відрізняється від рецесії, під час якої звільнення зазвичай спостерігаються у всій економіці.

Також варто розглянути ширший контекст. Хоча останні дані були невтішними, останнім часом це було винятком, а не нормою. Принаймні з січня 2024 року ринок праці США перевершує очікування.

Наприклад, у травні в економіці США було створено колосальні 272 000 робочих місць, що значно перевищує 180 000, на які очікували аналітики. У той час деякі люди критикували ФРС за те, що вона недостатньо зробила для уповільнення економіки – протилежне до нинішніх скарг.

Отже, що віщує звіт про роботу в липні 2024 року? Зрештою, я думаю, що це просто означає, що економіка сповільнюється. Вищі відсоткові ставки пригнічують попит, сприяють уповільненню зростання кількості робочих місць і знижують тиск на заробітну плату та ціни. Ось так виглядає м'яке приземлення. Навіть при найм’якших посадках може виникнути невелика турбулентність.

Перш ніж реагувати надміру, спостерігачам за ринком, можливо, краще звернути свою увагу на два звіти, які будуть опубліковані перед вересневим засіданням ФРС: наступний звіт про інфляцію, що має вийти 14 серпня, і звіт про зайнятість у серпні, що має бути опубліковано 6 вересня. Якщо зростання індексу споживчих цін становитиме 2,75% або менше, а зростання кількості робочих місць знову сповільниться, то ФРС майже напевно знизить ставки на 25 базисних пунктів у вересні.

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