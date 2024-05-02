США пока не изменили стратегию "управления эскалацией". То есть мы даем вам столько оружия, чтобы вы оборону держали, но не могли двигаться дальше.

Первый выделенный транш оружия, которое уже на складах, на миллиард долларов. Будь это пакеты оружия, которые раньше выделялись ежемесячно, – выглядело бы привычной практикой с тем перечнем, который там есть. Но этого очевидно недостаточно после такой паузы на более чем полгода, чтобы резко изменить ситуацию.

Шесть миллиардов долларов, которые закладываются по программе специальной поддержки Украины,- это большая сумма. Но это закупка вооружений. А когда они будут произведены, какие контракты будут? Когда система Patriot будет произведена и когда попадет в Украину – неизвестно.

На оборону эти деньги хороши.

А сколько нам действительно нужно – разные оценки. Но на этот год выходит 88 миллиардов долларов, которые идут на комплекс задач, чтобы держать оборону по всем направлениям – от фронта до экономики. Значит, нужно около 100 миллиардов на следующий год.

Поэтому исторической эту помощь назвать точно нельзя. Историческая помощь та, которая позволит деоккупировать территорию Украины.

А если американцы еще пойдут реально в совместную борьбу – тогда это будет означать изменение стратегии.

По непубличной информации, Путина предупредили: если будет попытка использования тактического ядерного оружия – США готовы будут конвенционными вооружениями включиться и уничтожить российское вооружение на территории Украины.

Такова красная линия. Пока они будут держаться до последнего концепции невмешательства.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net