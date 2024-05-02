США поки не змінили стратегію "керування ескалацією". Тобто ми даємо вам стільки зброї, щоб ви оборону тримали, але не могли рухатися далі.

Перший виділений транш зброї, яка вже на складах, на мільярд доларів. Якби це були пакети зброї, які раніше виділялися щомісячно, – виглядало б звичною практикою з тим переліком, який там є. Але цього очевидно недостатньо після такої паузи на більше, ніж пів року, щоб могти різко змінити ситуацію.

Шість мільярдів доларів, які закладаються за програмою спеціальної підтримки України, – це велика сума. Але це закупівля озброєнь. А коли вони вироблені будуть, які контракти будуть? Коли система Patriot вироблена буде і коли потрапить в Україну – невідомо.

На оборону ці гроші хороші.

А скільки нам насправді потрібно – різні оцінки. Але на цей рік виходить 88 мільярдів доларів, які ідуть на комплекс завдань, щоб тримати оборону на всіх напрямках – від фронту до економіки. Значить, треба близько 100 мільярдів на наступний рік.

Тому історичною цю допомогу назвати точно не можна. Історична допомога та, яка дозволить деокупувати територію України.

А якщо американці ще й підуть реально в спільну боротьбу – тоді це означатиме зміну стратегії.

За непублічною інформацією, Путіна попередили: якщо буде спроба використання тактичної ядерної зброї – США готові будуть конвенційними озброєннями включитися і знищити російське озброєння на території України.

Така червона лінія. Поки ж вони триматимуться до останнього концепції невтручання.

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