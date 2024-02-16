Так кто же "создал" Украину? Топ-7 российских псевдоисторических нарративов
Сергей Громенко
кандидат исторических наук, эксперт Украинского института будущего
То, что Россия ведет агрессивные войны, – вещь самоочевидная. Однако даже Москве стыдно нападать на соседние столицы без объяснения причин. А поскольку общепризнанных юридических обоснований для такого поведения у Кремля нет, в ход идут т.н. "исторические аргументы", вернее – псевдоисторические. Один их перечень занял бы целую книгу, поэтому вместо разбора отдельных мифов сосредоточимся на нескольких главных нарративах, использованных для оправдания нападения России на Украину.
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